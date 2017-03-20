Ataoğlu: "Ormanların yok olması doğal dengeyi bozar"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Bakan Ataoğlu, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Ormanlar, ülkelerin doğal güzellikleri ve ekonomik kalkınmanın temel değerlerindendir. Sahip olduğumuz bu doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ülke kalkınmasındaki öneminin arttırılması için herkese önemli görevler düşmektedir.

Bilinçsiz kullanım, yanlış uygulamalar, çevresel değerleri göz önünde bulundurmayan kalkınma politikaları ve dikkatsizlik gibi nedenlerle dünya ormanları gün geçtikçe azalmaktadır. Ormanların yok olması doğal dengeyi bozmakta, insanlığı bu konuda çözümler üretmeye ve daha büyük sorunlar yaşanmaması için önlemler almaya zorlamaktadır.

Toprakların doğru kullanılması, verimli arazilerde yapılaşmanın sona erdirilmesi, orman, mera alanlarının korunması ve çok miktarda ağaç dikilmesi bu sorunun çözümünde uygulanabilecek tedbirlerin başında yer almaktadır.

Ağaç dikme çalışmalarına katılmak, çevrenin korunması konusunda sorumluluk üstlenmek, her şeyden önce bir vatandaşlık görevidir. Bu bilinci çocuklarımıza da aşılamalıyız. Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre, yeşil bir ülke bırakmak temel sorumluluğumuzdur. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli yolu da, ormanların korunmasından, geliştirilmesinden, genişletilmesinden geçmektedir.

Ormanların korunması ve niteliğinin geliştirilmesi sürecinde, vatandaşlarımızı ağaçlandırma kampanyalarına katılmaya ve var olan orman varlığımızı korumada daha gayretli olmaya davet ediyorum.

Daha yeşil bir Kıbrıs’ta yaşamak dileğiyle, Dünya Ormancılık Günü´nü kutluyor, ormanlarımızı koruyup gözeten tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı ileterek, selâm ve sevgilerimi sunuyorum.'