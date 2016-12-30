Ataoğlu: “RES-BİR’in öneri ve görüşlerine destek vermeye hazırız”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Ercan Küçük ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Turizm Bakanı Ataoğlu, restorancıların turizmin en güçlü kollarından biri olduğunu söyleyerek, RES-BİR’in öneri ve görüşlerine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, yerel üretimin desteklenmesi ve restoranların turizme dahil olmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydederek, bakanlığın ülke kültürünü, tarihini ve doğasını tam anlamıyla yansıtan bir politikayla tanıtım ataklarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yurtdışı tanıtım etkinliklerinde, turizm sektörü içerisinde en geniş kitleye sahip olan RES-BİR işletmecilerinin temsilcilerine öncelikli olarak yer verildiğini söyleyen Ataoğlu,”Turizm konusunda bir çok projemiz var, yerel üretici ve yerel işletmecinin gelirlerini artırmak için daha fazla kazanmalarını ve daha fazla yatırım yapmalarını teşvik etmek adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Ataoğlu, otellerin yerli üretime destek vermesi yönünde çalışmalar yürüterek, turizmden her kesimin faydalanacağı bir sistem yaratmak hedefiyle, tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Ercan Küçük de konuşmasında, KKTC ekonomisinin gelişmesinde ve ülkenin tanıtımında büyük katkısı olan işletmecilerinin, her gün kalite ve standartlarını biraz daha ileriye taşıyarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Bakan Ataoğlu’nun yeni bir strateji ile yorulmadan çalıştığını ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesini büyütüp potansiyel tanıtıma giderek yeni Turist kaynakları yaratmayı hedefleyen çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Küçük, RES- BİR’in yeni oluşturulan yönetim kurulunun Turizm Bakanlığı ile çalışmaktan zevk ve gurur duyacağını söyledi.