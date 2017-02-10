Ataoğlu: "Sizin de bir adanız vardır, kendi adanıza sahip çıkın"

Haluk Doğandor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’ye çağrı yaptı ve Adanıza sahip çıkın diyerek, Kuzey Kıbrıs’a ziyaret etmelerini önerdi

Star Kıbrıs ekibinin makamında ziyaret ettiği Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlığın çalışmaları ve hayata geçirecekleri projelerle ilgili önemli bilgiler verdi. Ataoğlu, orta ölçekli, yerli turizm işletmelerinin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için yaptıkları girişimler konusunda konuştu. Ataoğlu, “Orta ölçekli ve köy pansiyonculuğuyla ilgili olan tüm bu yatırımcıların bu yatırımlarını fizibil hale getirebilmek ve yatırımlarını sürdürebilmeleri için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde kış dönemi gelen turistlerin sadece otellerinde konaklama ve onun dışında sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar Kuzey Kıbrıs’ın bir ucundan diğer ucuna gezdirme ve ziyaret ettirme olayını yakaladıktan sonra acentelerle yaptığımız görüşmeler sonrasında, daha farklı konseptler içerisinde ve köy pansiyonculuğunun sürdürülebilir halde olması ile ilgili çalışmalarımız var.”

“MÜZE AÇILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Bakan Ataoğlu, atıl durumda olan eski eserlerin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve müzelerde yerini almasıyla ilgili çalışmalarını da şöyle anlattı, “Bizim dairemiz olan Eski Eserler Dairesi bütçesine baktığımız zaman yeterli bir bütçeye sahip olmadığımızı görmekteyiz. Geçmişten günümüze kadar gelen bir bütçe değerlendirmesi ile tarihi eserlerimizin, hatta ambarlarda atıl durumda olan eski eserlerin bir şekilde müzelerde yerini almasıyla ilgili bir çalışma başlatılmamıştır. Ambarlarda atıl durumda olan eserlerin tekrar topluma kazandırılmasıyla ilgili belli yerlerde müze açılmasıyla ilgili çalışmalar başlatmış bulunmaktayız.” Ataoğlu, İskele Belediyesi ve Büyük konuk Belediyesi ile yapacakları protokol sonrasında buralarda yerel müzeler açacakları müjdesini de verdi. Yine Mağusa’da bulunan “Şömineli Ev’in” restorasyonu için ihaleye çıkılarak turizme kazandırılacağını ifade etti.

“LEFKE PROTOKOLE DAHİL EDİLDİ”

Lefke’nin ilçe statüsüne kavuşması sonrasında, kış turizmi kapsamında turistlerin ilçelere dağılımında Lefke’nin de bu protokole dahil edildiğini söyleyen Ataoğlu, Lefke’de de bir müze açılmasıyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını vurguladı. Bu konuda Lefke Belediyesi’nin ve meclis üyelerinin katkılarını beklediklerini ifade eden Ataoğlu bu şekilde belediye ile birlikte bir müzenin açılması konusunda çalışmalarını hızla tamamlayacaklarını söyledi. Turizm Bakanı Ataoğlu, yıllar önce faaliyete geçen Güzelyurt’taki Doğa ve Arkeoloji Müzesi’nin ihtiyacı olan restorasyonun gerçekleşmesi için bölgedeki iş adamları ile yapılan görüşmeler sonrası yapılan çalışma ile bu müzenin birkaç hafta önce yeni haliyle hizmete girdiğini belirtti.

“ÇEVREYİ KİRLETENLERE CEZAİ İŞLEM SÜRECEK”

Çevre Koruma Dairesi olarak amacımız ceza yazmak değil, çevreyi kirleten tesislerin veya arıtmaların çalışma sistemi ile ilgili yaşanan olumsuzlukları gidermek için o işletmelerle diyaloğa girerek kapasite artırımı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ancak yine de çevreyi kirletmede ısrarlı olanlar hakkında gereken cezai işlemin gerçekleştirilmesinde hiçbir sakınca görmediklerini de ifade etti. EMITT Fuarı katılımında bakanlığın çok başarılı olduğuna dikkati çeken ve memnuniyetini belirten Ataoğlu, fuara katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür etti. Turizm Bakanı Ataoğlu son olarak, Türkiye ile yapmış oldukları temaslar çerçevesinde, Türkiye’deki herkes için, “sizin de bir adanız vardır, kendi adanıza sahip çıkın” diyerek bir slogan başlattıklarını söyledi.