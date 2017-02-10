Ataoğlu'dan Osadchiy'e tepki: "Engel olmayın"

Teoman Turan

Geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs’a yüzde 50 artışla 800 bin Rus turistin gittiğini, bu yıl sayının daha da artacağını söyleyen, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Stanislav Osadchiy, diğer yandan KKTC’nin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Rus Tass ajansı aracılığıyla mesaj veren Osadchiy “KKTC işgal bölgesidir ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yasaklıdır” diyerek, KKTC’ye giriş yapanların, güneye geçtikleri zaman tutuklandıklarını iddia ederek, korku vermeye çalıştı.

“İşgal bölgelerinde konsolosluk merkezi olmadığı için herhangi bir durumda vatandaşlarımıza yardım etme olanağımız yoktur” diyen Osadchiy, Kıbrıs’a gelecek olanların meşru Rum limanlarından gelmelerini istedi.

Ataoğlu, Diyalog’a konuştu

Rus elçisinin boykot çağrısı üzerine görüşlerine başvurduğumuz KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Belli ki Rum liderliğinin baskısı altında bu açıklamayı yapmıştır. Çünkü kuzeye gelen Ruslar hem mutlu ve huzurludur, hem de güvenlik altındadır” dedi.

KKTC’nin dünyanın en güvenli yerlerinden biri olduğunu belirten Ataoğlu şöyle dedi:

“Rus büyükelçisi Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Ruslarla konuşsa, Kuzey Kıbrıs’a gelerek burada bir ev alacak ve Kuzey Kıbrıs’a yerleşecektir. Bizim Kuzey ve Güney olarak değerlendirdiğimiz zaman, mülkleri de ortaya koyduğumuz zaman ciddi şekilde fiyat farklılığımız var. Güney’de bir Rus’un bir ev alacağı rakamı düşündüğümüz zaman Kuzey’den iki hatta üç tane ev alır. Onun için herkes Kuzeyi tercih ediyor. Kuzey Kıbrıs’ın denizi, sahilleri ve kumu daha güzel oluşundan dolayı, bizim yaptığımız tespitlerden sonra Rusların kuzeyi daha fazla tercih ettiğini gözlemledik.

"Kuzey Kıbrıs güvenilir bir yer"

Dolayısıyla buraya yerleşen, mülk alan Rusların olaylarını değerlendirdiğimiz zaman, güvenilir bir yer olmamış olsaydı herhalde bunlar buraya gelmezdi. Güvenilir bir yer olduğu için Ruslar burada mülk almaya, buraya yerleşmeye karar verdi. Burada güvenilir olduğu için 2016 yıla kıyasla daha fazla turist geldiğini tespit ettik.”

"Moskova’da fuarımız olacak"

Mart ayında Moskova’daki fuara katılacaklarını söyleyen Ataoğlu şunları kaydetti:

“Önümüzdeki aylar içinde Kuzey Kıbrıs’ın geneliyle ilgili bir tanıtım yapma kararı aldık. Biz o gün oraya gidip Rusya’da da Kuzeyin genelini tanıtmak için Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak ayrı bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Zaten bizim Mart ayı içerisinde Almanya’dan sonra Moskova’da da bir fuarımız olacak. Onun dışında da Kuzey Kıbrıs’ın geneli olarak Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak etkinlik yapmayı planlıyoruz. Biz ülkemize gelen Rus turistlerin sayısından oldukça mutluyuz memnunuz. Bunun da gittikçe arttığını gözlemliyoruz.