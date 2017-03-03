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Ataser, Denktaş’ı ziyaret etti

Ataser, Denktaş’ı ziyaret etti

Alsancak Belediye Başkanı Ataser, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş’ı ziyaret etti.

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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret ederek, beldenin sorunlarını aktardı.

ATASER:

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Belediye Başkanı Ataser, bölgesel sorunlar ve ihtiyaçları, bölgenin gelişmesi, halkın hak edilen belediyecilik hizmetlerinden yararlanılması gibi konularda merkezi hükümetle işbirliğinin önemine değindi. Ayrıca bazı alanlarda ortak alınan kararlarda konsensus sağlandı.

DENKTAŞ:

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise konuşmasında, çağdaş ve modern belediyeciliğin, merkezi hükümetlerle işbirliği ile istenilen verime ulaşabileceğini kaydederek, bu konuda tüm belediyeler ile iyi ilişkilere sıcak baktıklarını asıl hedefin, halka hizmet olduğunu söyledi.

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