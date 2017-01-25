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Atatürk Havalimanı'nda seferler azaltılıyor

Atatürk Havalimanı'nda seferler azaltılıyor

Atatürk Havalimanı'nda hava şartları nedeniyle yarın seferler yüzde 20 azaltılacak.

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Atatürk Havalimanı'nda hava şartları nedeniyle yarın seferler yüzde 20 azaltılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların gece yarısına kadar yüzde 20 oranında azaltılması kararı alındı.

Karar dolayısıyla tüm yolculardan, uçuşlarıyla ilgili son durumu ilgili hava yolunun internet sitesinden takip etmesi istendi.

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