Atatürk Havalimanı'nda şüpheli araç paniği

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, havalimanı girişinde görev yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir panelvan aracı durması için ikaz ederek kontrol noktasına yönlendirdi. İçerisinde üç kişi bulunduğu belirtilen beyaz panelvan minibüs dur ihtarına uymayarak geldiği yönün ters istikametine hareket ederek kaçtı. Bu sırada uygulama noktasında ki polis ekipleri aracın tekerleklerine ateş açarak şüphelilerin peşine düştü.

Yaşanan olayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Plakası tespit edilen minibüsle içindeki şüphelilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.