Lefkoşa11 °C
  • UptownPark
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
  • BMW i8 M için geri sayım başladı
  • Dakar Rallisinden Çok Özel Görüntüler
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Ateşe ve suya dayanıklı kağıt üretildi
Ateşe ve suya dayanıklı kağıt üretildi

Ateşe ve suya dayanıklı kağıt üretildi

Çinli bilim adamları, kemiklerde bulunan bir tür kalsiyumu kullanarak kağıdın yapısını ateşe ve sıvıya dayanıklı olacak şekilde değiştirdi.

A+A-

Hong Kong merkezli South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Şanghay Seramik Enstitüsünden bilim adamları hem sıvıya hem de ateşe dayanıklı kağıt üretti.

Araştırmacılar, kağıdın yapısını değiştirebilmek için hayvanların diş minesi ile kemiklerinde bulunan bir tür kalsiyum kullandı.

Geliştirilen kağıt türünün, 200 santigrat derece ateşin yanı sıra kahve, meyve suyu, çay gibi sıvılara karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

Daha önce suya ya da ateşe ayrı ayrı dayanıklı kağıtların mevcut olduğuna işaret eden araştırma ekibinin lideri Zhu Yingjie, hem çeşitli sıvılara hem de ateşe aynı anda dayanıklı kağıdın ilk defa geliştirildiğini söyledi.

Kağıdın üzerindeki yazılara hiçbir zarar gelmeden su ile temizlenebileceğini ifade eden Zhu, "Bu kağıt önemli belgelerin yüzyıllar boyunca saklanmasını sağlayacak çünkü herhangi bir yangın ya da su basması durumunda yok olmayacaklar" diye konuştu.

Şuan sıradan kağıtdan daha pahalı olan bu ürünün seri üretime geçilmesiyle fiyatının düşeceği ifade ediliyor. Ürünün 3 ay içerisinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.