Ateşe ve suya dayanıklı kağıt üretildi

Hong Kong merkezli South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Şanghay Seramik Enstitüsünden bilim adamları hem sıvıya hem de ateşe dayanıklı kağıt üretti.

Araştırmacılar, kağıdın yapısını değiştirebilmek için hayvanların diş minesi ile kemiklerinde bulunan bir tür kalsiyum kullandı.

Geliştirilen kağıt türünün, 200 santigrat derece ateşin yanı sıra kahve, meyve suyu, çay gibi sıvılara karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

Daha önce suya ya da ateşe ayrı ayrı dayanıklı kağıtların mevcut olduğuna işaret eden araştırma ekibinin lideri Zhu Yingjie, hem çeşitli sıvılara hem de ateşe aynı anda dayanıklı kağıdın ilk defa geliştirildiğini söyledi.

Kağıdın üzerindeki yazılara hiçbir zarar gelmeden su ile temizlenebileceğini ifade eden Zhu, "Bu kağıt önemli belgelerin yüzyıllar boyunca saklanmasını sağlayacak çünkü herhangi bir yangın ya da su basması durumunda yok olmayacaklar" diye konuştu.

Şuan sıradan kağıtdan daha pahalı olan bu ürünün seri üretime geçilmesiyle fiyatının düşeceği ifade ediliyor. Ürünün 3 ay içerisinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.