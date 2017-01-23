Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?

Eğer sizin veya çocuğunuzun ateşiniz yükselmişse doğal olarak en hızlı şekilde normal halinize geri dönmek istiyorsunuz. Her ne kadar rahatsız edici olsa da vücut ısımızın yükselmesi ile bağışıklık sisteminin hızlandığını ve enfeksiyon yapabilecek saldırılara karşı bizi koruduğunu öne süren bir çok araştırma var.

Böyle bir durumda yapmanız gereken ilaçlara yönelmek yerine vücudunuzu rahatlatmaya çalışmak olmalı. Buna rağmen tehlikeli bir durum görüyorsanız, vücut sıcaklığınız 38 derecenin üstünde uzun bir süre kalmış ise doktorunuzla iletişime geçmeyi unutmayın.

İşte Yeşilist’in derlemesiyle ateşinizi doğal yollarla düşürme metotları:

Sıcak veya ılık bir su ile küvette yıkanın

Ateş düşürmeye sıcak bir banyo suyu ile başlamak en iyisi. Ateşi olan kişinin sıcak suya girdikten sonra sıcaklığı yavaşça düşen su ile vücut sısı da düşecek ve rahatlayacaktır. Ama dikkat edin suyu çok da soğuk tutmayın, hızlı bir ısı kaybı yarardan çok zarar verebilir.

Islak havlular ile ateşinizi düşürün

Eğer küvetiniz yoksa, ya da banyodan sonra da teşinizi kontrol almak istiyorsanız ıslak havlular ile de ateşinizi düşürebilirsiniz. El havlularını ikiye katladıktan sonra soğuk ya da buzlu suda bir süre bekletin. Fazla suyu sıktıktan sonra boyun, el ve ayak bileklerine havluyu koyun.Havlu kuruyana veya ısınana kadar devam edip tekrarlayın.

Birden fazla bölgede havlu bırakmayın bu da aynı şekilde bir anda vücut sıcaklığının düşmesine yol açacağından ateşi olan kişiyi rahatsız edebilir.

Susuzluğunuz için su ve çay için:

Ateş susuzluğa yol açacağından su içmeyi unutmayın. Kendinizi susuz veya aç hissettiğiniz zaman eliniz suyunuza gitsin. Suyunuza tat katmak için daha önceden hazırladığımız su tariflerine de buradan göz atabilirsiniz.

Evde kendi yapacağınız çaylar ise hem rahatlatıp, hem de vücut ısınızı düşürecektir. Bir çay kaşığı bitkisel çayı bir bardak çayın içerisinde 5 dakika kadar beklettikten sonra içine limon veya bal koyarak tatlandırabilirsiniz. Daha küçük çocuklar için yarım çay kaşığı bitkisel çay koyabilirsiniz.

Eğer ateşi olan bebeğiniz ise doktorunuz ile konuşmadan bu yöntemi tercih etmeyin.

Kullanabileceğiniz çaylar: Nane, Zencefil, Kekik, Kırmızı Ahududu, Ihlamur

Yediklerinizi değiştirin

Ateşiniz olduğu zaman biraz daha az yemeyi tercih edebilirsiniz. Böylelikle vücudunuz enerjisini yemeği sindirmek yerine ateşe yol açan hastalık için harcayacaktır. Yağlı ve ağır yiyeceklerden, ızagara etten ve kızartmalardan kaçının. Bol baharatlı yiyecekler de savaşan vücudunuzu rahatsız edebilir.

Karpuz, portakal, kavun, kabak gibi içerisinde bolca su içeren meyve ve sebzeleri ve dut, yabanmersini, kivi, domates gibi içerisinde bolca antioksidan ve C vitamini içeren yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

Ateşli halinizin vücudunuzun size korumak için sağladığı yararlardan olduğunu unutmayın en önemli rahatlama yöntemi bunun normal bir durum olduğunu kabul etmeniz olacaktır.

Burada dikkat etmeniz gereken ateşinizin uzunca bir süre 38 derecenin üstünde kalması olacaktır. Böyle bir durumda doktorunuzla hemen iletişime geçin.