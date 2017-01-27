ATM’de unutulan kartla para çekti, tutuklandı
Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir bankanın ATM cihazında işlem yaptıktan sonra kartını cihazda unutan Nur Hayat Dağlı’nın kartı ile 250 TL para çeken E.E.(33) tespit edilerek tutuklandı.
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Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir bankanın ATM cihazında işlem yaptıktan sonra kartını cihazda unutan Nur Hayat Dağlı’nın kartı ile 250 TL para çeken E.E.(33) tespit edilerek tutuklandı.
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