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ATM’de unutulan kartla para çekti, tutuklandı

ATM’de unutulan kartla para çekti, tutuklandı

Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir bankanın ATM cihazında işlem yaptıktan sonra kartını cihazda unutan Nur Hayat Dağlı’nın kartı ile 250 TL para çeken E.E.(33) tespit edilerek tutuklandı.

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Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir bankanın ATM cihazında işlem yaptıktan sonra  kartını cihazda unutan  Nur Hayat Dağlı’nın kartı ile 250 TL para çeken  E.E.(33) tespit edilerek tutuklandı.

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