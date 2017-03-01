Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Atoğlu ile Berova, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
Atoğlu ile Berova, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Atoğlu ile Berova, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bugün birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ettiler.

A+A-

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bugün birlikte  Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ettiler.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Belediye ile 2 Bakanlık  arasında var olan işbirliğinin geliştirilmesi ve yapılan ortak çalışmalar ele alındı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Bakanların  ziyaretinden duyduğu  mutluluğu dile getirerek,  her iki Bakan ile ülkeyi ve kenti  ileriye götürecek çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova,  eğitime yön veren bir Bakanlık olduklarını belirterek, belediyelerle işbirliğinin önemine değindi.

Gazimağusa’da çok sayıda öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Berova,  Gazimağusa Belediyesi ile yakın işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin önde gelen sektörlerinin turizm ve eğitim olması nedeniyle Belediye ile esnafı da dahil ederek bazı çalışmalar yaptıklarını, ziyarette  turizmin ileriye götürülmesini görüştüklerini belirtti.

Gazimağusa Belediyesi’nin yoğun ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Ataoğlu, yakın zamanda Gazimağusa halkının yararlanacağı projelerin açılışlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Ataoğlu, Gazimağusa halkının daha refah bir yaşam ve daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olması için Belediye ile birlikte daha fazla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ataoğlu,  belediyenin yapmayı planladığı ağaçlandırma projesine de Bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.