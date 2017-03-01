Atoğlu ile Berova, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bugün birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ettiler.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Belediye ile 2 Bakanlık arasında var olan işbirliğinin geliştirilmesi ve yapılan ortak çalışmalar ele alındı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Bakanların ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, her iki Bakan ile ülkeyi ve kenti ileriye götürecek çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, eğitime yön veren bir Bakanlık olduklarını belirterek, belediyelerle işbirliğinin önemine değindi.

Gazimağusa’da çok sayıda öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Berova, Gazimağusa Belediyesi ile yakın işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin önde gelen sektörlerinin turizm ve eğitim olması nedeniyle Belediye ile esnafı da dahil ederek bazı çalışmalar yaptıklarını, ziyarette turizmin ileriye götürülmesini görüştüklerini belirtti.

Gazimağusa Belediyesi’nin yoğun ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Ataoğlu, yakın zamanda Gazimağusa halkının yararlanacağı projelerin açılışlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Ataoğlu, Gazimağusa halkının daha refah bir yaşam ve daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olması için Belediye ile birlikte daha fazla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ataoğlu, belediyenin yapmayı planladığı ağaçlandırma projesine de Bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.