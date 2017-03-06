Atun: "Dere yataklarının doldurulması cinayet"

Özge Kizir

Eski Meclis Başkanı Hakkı Atun, dere yataklarının doldurulmasının cinayet olduğunu belirterek, “Zaten katı yüzeyler (parke, asfalt, beton vs.) gittikçe artıyor ve toprağın emme kabiliyeti azalıyor. Bir de dere yataklarında suyun esas kanalları olan mecralarında önünü keserseniz felakete davetiye çıkarırsınız” dedi.

Haberal Kıbrıslı gazetesine değerlendirmede bulunan Atun, “Dere yataklarının doldurulması tam bir cinayettir. Zararını her yağmur yağdığında görmeye başladık” dedi.

Suyun emilemediği alanların gittikçe arttığını belirten Atun, “Zaten katı yüzeyler (parke, asfalt, beton vs.) gittikçe artıyor. Toprağın emme kabiliyeti azalıyor. Birde dere yataklarında suyun esas kanalları olan mecralarında önünü keserseniz durum daha kötü olur. Bu tıkanıkların ne pahasına olursa olsun giderilmesi şarttır. Cesur belediye idareleri bunu yapmayı göze alabilmelidir” ifadesini kullandı.

“100’ün üzerinde (yüksek bina) inşaat ruhsatı var”

Yüksek binaların gitgide arttığını vurgulayan Atun şunları söyledi: “Bu artış, rant düşüncesiyle bu işin peşine düşüldüğünü gösteriyor. ‘Bu karar ansızın değiştirilebilir’ düşüncesinekapılan mal, mülk veya yatırım sahipleri belediyeden süratle 100’ün üzerinde inşaat ruhsatı almışlar. Yangından mal kaçırırcasına bir telaş var. Dolayısıyla zarar verilebileceği kadar verildi görünüyor. Sonradan bu hatadan dönülür gibi oldu. Bana göre yeterli değildir. Bana göre 7 katlı binalar fazladır. Yükseklik olarak da yapılan binalar en fazla 5 katı geçmemeliydi. Zaten Girne’ninmerkezineyukarıdan bakıldığı zaman yüksek binaların ne kadar sırıttığını görebiliyoruz. Göz hizasında denizi bile kapattığını görebiliyorsunuz.”

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“Girne, mimari ve kentsel karakterini kaybetmiştir”

Girne’nin turistik bir yer olarak estetik kalitesini kaybettiğini ifade eden Atun, “Zararından neresinden dönülürse kardır diyoruz ama keşke hiç olmasaydı. Fakat şimdi devlet ruhsat verdikten sonra bunu geri almak çok zor olduğundan ve büyük tazminatları gerektirebileceğinden bundan geri dönüş yapılamıyor. Ruhsat alanlar yüksek binalar yapma konusunda gerek aşağıya gerekse denizden yukarıya doğru siluet fena halde zarar görmüştür. Girne turistik ve uygar bir yer olarak estetik kalitesini kaybetmiştir. Yani Akdeniz’in incisi sözünü hak edebilecek mimari ve kentsel karakterini kaybetmiştir. Artık yapılacak bir şeyler yoktur. Önemli olan bundan sonra hata yapılmamasıdır” ifadesini kullandı.

“Genç şehir plancı arkadaşlarımızın hevesini ve çabasını kursaklarında bırakmamamız gerek”

Genç mimarlara önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Atun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Girne ve Çatalköy Belediyelerinin imar planı hazırlama girişimi son derece olumludur. Şahsen ikisine de katıldım. Olabildiğinde katkı yapmaya çalıştım. Genç şehir plancı arkadaşlarımız var bu arkadaşların hevesini ve çabasını kursaklarında bırakmamamız gerekir. Çünkü artık bazı konuları uzmanların eline teslim etmek gerekir. Bu ülke şu bakımdan da şanslıdır: daha ilk günden kurulan ve sayıları 5-6 tane olan her üniversitede mimarlık fakülteleri açılmıştır. Onların bu konulara daha çok eğilmesini bekliyorum. Üniversiteler ses vermelidir. Bir bilim ocağı olarak onlara dinlememek bizleri dinlememekten daha zordur.

“Üniversiteler gerekli tüm araştırmaları, anketleri ve bütün verilen toplanmasını öğrencilerine yaptırabilirler”

Üniversiteler gerekli tüm araştırmaları, anketleri ve bütün verilen toplanmasını öğrencilerine yaptırabilirler ve devlet dairelerine ek olarak çok daha büyük bir kapasite oluşturabiliriz. Bu hem eğitim hem de devlete hizmet olur.”

“Yüksek binalar trafiği de zorlayacak”

Fazla binaların Girne’deki trafiği zorlayacağına dikkat çeken Atun sözlerini şöyle tamamladı: “Yol şebekesine ve genişliğine göz attığımız zaman yol kapasitemiz son derece sınırlıdır. Bilhassa doğuya doğru bu iki imar konusu çalışması da halka açıktı. Çok güzel fikirler ortaya koyuldu. Dikkati çeken en önemli konu doğuya giden ana hat vardır. Batı biraz rahatlar gibidir. Doğuya da aynı çevre yolunun yapılması oldukça gereklidir. Yağmur sularının da bu geniş alanda toplanması ve ayrı bir kanalizasyon şebekesi kurulması gerekir. Aksi halde yağmurlu zamanlarda mali kayıplarla karşılaşırız.”