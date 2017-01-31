Atun: "En büyük hata yüksek katlı binalar yapılması"

Suna Erden

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Girne gün geçtikçe kalabalık bir şehir haline geliyor. Yerli, yabancı plakalı binlerce aracın trafikte yer alması, son beş yıl içinde yüksek katlı binalar başta olmak üzere konut sayısının artması ve dolayısıyla nüfusta da artış görülmesi beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği verilerine göre, Girne’de 2013-2015 yılları arasında 11 bin 640 işyeri ve konut yapıldığı belirtilirken, konutla birlikte artan nüfus ve araç sayısı da hem yolların yetersizliğinden hem de alt yapı eksikliklerinden kaynaklanan sorunları gün yüzüne çıkarıyor.

Konuyla ilgili Star Kıbrıs’a konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı Lefkoşa Milletvekili ve eski Başbakan Yüksek Mimar Plancı Mimar Hakkı Atun, Girne’de hem konut sayısında hem nüfus sayısında hem de araç sayısında artış olduğunu ifade ederek, büyüyen Girne’ye karşın alt yapının ve yolların yetersiz olduğunu vurguladı. Atun, kentin rahatlaması, Girne’de yaşayanların feraha çıkması için yol ve alt yapı ile ilgili sorunların acil olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

YETERSİZLİKLER SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Atun, Girne’de son 5 yıl içerisinde hem konut sayısında hem nüfus sayısında hem de araç sayısında artış olduğunu ifade ederek, büyüyen Girne’ye karşın alt yapının ve yolların yetersiz olduğunu vurguladı. Atun, Girne ile ilgili yapılan en büyük hatanın yüksek katlı binalar yapılmasına izin verilmesi olduğunu, bu hatadan dönülse de birçok yüksek katlı bina yapıldığını söyledi.

Atun, yüksek katlı binaların şehrin estetik yapısını bozduğunu, ayrıca trafik yoğunluğu üzerinde de olumsuz etki yarattığını dile getirdi. Atun, “Girne’de son yıllarda konut sayısında artış oldu. Birçok yüksek katlı bina ve iş merkezleri de şehrin göbeğinde yerini aldı. Ancak kimse Girne’de oluşacak trafiği düşünmedi ya da alt yapının yeterli olup olmadığını sorgulamadı” dedi.

ALTERNATİF ŞART

Girne’de alt yapı eksiklileri olduğunu kaydeden Atun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Girne’de ciddi bir trafik sorunu var ancak şehir içinde yol genişletme çalışması yapmak kolay bir şey değildir. Mesai saati bitimlerinde uzun araç kuyrukları oluşmaktadır. Trafiğin son zamanlarda bu kadar yoğunlaşması öğrenci sayısının artması, konut sayısının artması ile bağlantılıdır. Trafiğe çözüm bulmak için Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü çaba sarf etmektedir. Bana göre acilen doğuya doğru yeni bir çevre yolu yapılmalıdır. Çünkü mevcut yollar trafiği kaldıracak durumda değildir. Alternatif yol yapılmazsa daha çok sıkışıklık yaşanacaktır.”

ALT YAPI SORUNLAR DA VAR

Atun, Girne’nin trafik sorununun yanı sıra alt yapı sorunlarının da olduğunu ifade ederek, aşırı yağışlarda su baskınları olduğunu, bunun en büyük nedeninin yamaçlardan şehre inen suyun denize ulaşamaması olduğunu dile getirdi. Atun, yağmur suyunun denize ulaşması için gerekli alt yapı çalışmalarının hayata geçirilmesi, suyun akışına etken olan etkenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Atun, ayrıca Girne’nin kapasitesine göre yapılaşmaya izin verilmesinin şart olduğunu, bunun için ise planlama gerektiğini ifade etti. Atun, “Şehrin kapasitesine ve ihtiyaca göre konut ve dükkan izni verilmelidir. Biri kar yapacak diye tüm halka zarar verilmemelidir. Şehrin bir bütünlük içinde olmasına özen gösterilmelidir” dedi. Atun, bir şehirde alt yapıdan, sağlığa, güvenlikten, ulaşıma her türlü durumun halkın yararına göre ayarlanması gerektiğini sözlerine ekledi.