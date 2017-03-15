Atun: “En iyi piyasa denetçisi tüketicinin kendisidir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, en iyi piyasa denetçisinin tüketici olduğuna işaret ederek, vatandaşlara, satın aldıkları mal veya hizmette bir kusur tespit ettikleri zaman “171”i arayarak mağduriyetlerini anlatma çağrısında bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Tüketiciler Derneği ve Tüketici Örgütleri Konfederasyonu tarafından organize edildi.

Bakan Atun burada yaptığı konuşmada, “Alo 171” hattının 365 gün 24 saat hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu numarayı arayan vatandaşlarımız mesai saatlerinde karşılarında bir memurumuzu, mesai saatleri dışında telesekreteri bulacaklardır. Telesekretere bırakılan mesajlar sonraki ilk iş günü değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızdan şikâyetlerini bildirdikten sonra kendilerine ulaşabileceğimiz bir telefon numarası bırakmayı unutmamalarını rica ediyoruz.”

Ülkede tüketici haklarının “40/2003 Sayılı” Tüketicileri Koruma Yasası ve bu yasa altında çıkarılan 12 Tüzükle güvence altına alındığını belirten Atun, bu yasal düzenlemelerle tüketicilerin alışveriş yaparken kendilerini daha güvende hissedeceklerini, satın alınan mal ve hizmetin kusurlu olması halinde de hakkını savunabileceğini kaydetti.

Ticaret Dairesi bünyesinde kurulan “Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti”nin tüketici şikâyetlerine vereceği kararların tarafları bağlayacağına da dikkat çeken Atun, Hakem Heyeti kararlarının “Mahkeme Kararı” hükmünde olduğunu ve aynen mahkeme kararı gibi icra edilebileceğini belirtti.

Hakem Heyeti’nin bakanlık tarafından atanan bir başkan, en çok üyesi olan tüketici örgütünden bir üye, Tüketici Konseyi’nden seçilen iki üye ve Barolar Birliği tarafından seçilen üç avukat üye olmak üzere 7 üyeden oluştuğunu ifade eden Atun, Hakem Heyeti’nin bugüne kadar yaptığı çalışmaları şöyle anlattı:

“Heyete 516 adet başvuru yapıldı, Hakem Heyeti 165 adet toplantı yaptı. Hakem Heyeti 108 adet Tüketici şikâyetine hüküm verdi. Hakem Heyeti huzurunda 36 adet konu tarafların aralarında anlaşması neticesinde uzlaşma ile sonuçlanmıştır. 340 adet şikâyet Tüketici Birimi tarafından uzlaştırıldı.”



Ekonomi Bakanı Atun, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanı ile “Tüketicilerin korunması” konusunda işbirliği protokolü ve Ekonomi Bakanlığı ile de “Ürün Güvenliği” konusunda işbirliği protokollerini imzaladıklarını kaydetti. Atun, bu iki protokolün, iki ülke parlamentolarında onaylanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Atun, “En iyi piyasa denetçisi, tüketicinin kendisidir” görüşünü de dile getirerek, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle tüm vatandaşların Tüketiciler Günü’nü kutladı.