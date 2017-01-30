Atun: "Garanti belgesi olsun, olmasın 2 yıl garanti"

Tuğçe Ülkü Aydın

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, TC ile imzalanan iki değişik ancak benzer protokole dikkat çekerek, protokollerin önemli olduğunu söyledi.

Yapılacak çalışmalarla tüketicilerin ve tükettikleri ürünlerin güvenliğinin sağlanacağını belirten Tatar, ülkede bu görevi üstlenen Tüketiciler Derneği olduğunu ve yıllardır bu görevi üstlendiklerini anımsattı.

Telefon meselesinin karışık bir konu olduğunu ifade eden Tatar, konu hakkında Bilişim Teknolojileri Kurumu’nun devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

GSM şirketleriyle imzalanan sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, sözleşme imzalandığı günden bu yana 10 sene olduğunu, o zamandan bu zamana çok değişikliklerin olduğunu kaydetti.

Gıda güvenliği konusunda da yapılması gerekenlere işaret eden Tatar, içteki tüketicilerin korunması için de bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

ARABACIOĞLU

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da, tüketicileri korumaya yönelik yasanın 2003 yılında geçtiğini, ancak yasada var olan bir takım boşluklar nedeniyle yasanın 2010 yılından yeniden Meclis’e geldiğini anlattı.

Süreç ve yasa hakkında bilgi veren Arabacıoğlu, ürün güvenliği ile ilgili yasanında çok önemli olduğunu ve 28 tane tüzük çıkması gerektiğini aktardı.

Arabacıoğlu, DP olarak her iki yasaya da onay vereceklerini vurguladı.

ATUN: “GARANTİ BELGESİ OLSUN OLMASIN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 2 YIL GARANTİLİ”

Daha sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, imzalanan anlaşmanın önemine işaret etti.

Tüketiciler Yasası’nın geniş kapsamlı olduğunu, bu konuda birçok tüzük hazırlandığını ve bunların devrede olduğunu anlatan Bakan Atun, garantiler, tüketicilerin hakları konusunda ise bir uygulama söz konusu olduğunu kaydetti.

Bir Tüketici Konseyi olduğunu ifade eden Bakan Atun, garanti belgesi olsa da olmasa da dayanıklı tüketim mallarının 2 yıl garantili olduğunu vurguladı.

Rekabet Kurulu ve Hakem Heyeti’nin, ihtilaflı konulara mahkemeye taşımadan çözüm üretebilir noktada olduğunu belirten Atun, bunun önemli bir açılım olduğunu ifade etti.

Amacın Tüketiciyi Koruma Dairesi oluşturulması olduğunu ifade eden Bakan Atun, AB direktiflerini takip ederek adaptasyonu sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Konuyla ilgili olan hal yasasına da değinen Bakan Atun, bunun da hazır olduğunu, yakın zamanda meclise ulaşacağını kaydetti.

Konuşmalar sonunda tasarının bütünü oylanarak, tasarı oy birliğiyle kabul edildi.