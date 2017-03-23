Atun: "MTG’nin daha kurumsal ve daha güçlü bir yapıda olması gerek"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) göreve yeni seçilen Başkan Koral Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kabul salonunda gerçekleşen görüşmede kısa bir süre önce MTG göreve yeni seçilen Başkan Koral Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a nezaket ziyaretinde bulundurlar.

Ziyarette ilk sözü alan MTG’nin yeni başkanı Koral Bozkurt, MTG’nin büyük bir camia olduğunu ve öncelikle bu camianın yeniden toparlanması ve bu yıl Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren MTG’nin yeniden üst sıralara çıkması için çalışacaklarını söyledi. Yeni oluşan ekibiyle birlikte kulübü ve takımı yukarılara taşımak için çalışacaklarını söyleyen Bozkurt, gelecek sezon ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’da kabulde yaptığı konuşmada çocukluğunun ve gençliğin geçtiği MTG’nin daha kurumsal ve daha güçlü bir yapıda olması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Atun, profesyonel bir anlayışla kulüplerin yönetilmesi gerektiğini, bunun içinde önce kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu ve bu kurumsal yapı ile birlikte kulüplerin sabit gelirlerinin olmasının gerektiğini ifade etti.

Atun, sabit gelirlerin oluşması için tesisleşmenin önemine değindiği konuşmasının devamında gerek bakanlık olarak gerekse kişi olarak MTG’ye ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Görüşme sonrası MTG Başkanı Koral Bozkurt, üzerinde Sunat Atun’un isminin yazıldığı 9 Numaralı MTG formasını bakan Atun’a hediye etti. Bakan Atun’da göreve yeni seçilen başkan Koral Bozkurt’ta yeni görevinde başarılar diledi ve bakanlığın anı hediyesini taktim etti.