Atun: "Türkiye’de bugün elektriğe zam gelmiyor"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bakanlık olarak ortaya koydukları vizyonun üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik olduğunu, bunun gerçekleşebilmesi için girişimcilerin daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bakanlığı bünyesinde yürütülen Kısmi Hibe Programlarına hak kazanan firmalara belgelerini törenle takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Atun, bakanlıkta gerçekleştirilen belge dağıtımından önce, geçmiş yılı değerlendirdi ve 2017’de yapılması planlanana projelerden bahsetti.

Atun, 2009 yılında ilk kez göreve geldiklerinde, yatırımın desteklenmesi adına çok az nitelikli uygulamanın olduğunu gördüklerini anlattı ve şöyle devam etti:

“O yıllarda çok az sayıda proje büyük kredilerle destekleniyordu. Ekonomide sadece girişimcilere destek yoktu. Üretim ve istihdamın artması için girişimcinin desteklenmesi gerekiyor.

2010-2012 ilk hibe programları uygulamaya başladık ve bundan sora da 4 dönem daha hibe programları hazırladık. Hibe programı olarak bugüne kadar 276 sözleşme imzaladık. Bunun rakamsal boyutu 45 milyon civarında. En az devletten alınan kredi kadar yatırımcı da kendi kaynağını kullanmıştır bu süreçte. Yani bu programlar sayesinde 90 milyon civarında ekonomiye bir kaynak girişi olmuştur.”

Hibe ve destek programlarının bu yıl da devam edeceğini söyleyen Atun, “Biz ortaya koyduğumuz vizyon ile bu desteği sağlamaya başladık. 2017 yılı içerisinde birçok proje var. Bir kısmı yeni, bir kısmı mevcutların devamı şeklinde. Girişimciye destek olmaya devam edeceğiz. İşletmelerimize, turizm işletmelerine, tarım işletmelerine, küçük ve mikro esnafımıza, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Ofisi işbirliği ile projelere finansman sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl esnaf hizmet sektörüne yönelik faiz destekli program uyguladıklarını, gelişen üniversite sektörüne ve yurtlara destek verdiklerini de anlatan Atun, “Mikro ve küçük işletmelere kaynak yarattık. Banka finansmanında zorluk çeken küçük esnafa ve teminat noktasında sıkıntı çekenlere de yardım eli uzattık. Bunların kurduğu kooperatiflere 500 bin lira aktardık” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl 19 milyon liralık hibe ve teşvik programı açtıklarını söyleyen Atun, bugün verilen davet mektuplarıyla başlayan program çerçevesinde şubat ayında sözleşmelerin imzalanacağını, sanayi alanında 25 proje ile 4.5 milyonluk katkı sağlanacağını, bunun da ülkeye yaklaşık 9 milyonluk TL'lik yatırım yapılmasını sağlayacağını anlattı.

“Turizm alanında 6 proje ile 1.2 Milyon TL katkı sağlanacak, bu da ülkemize yaklaşık 2.5 Milyon TL'lik yatırım yapılmasını sağlayacak” diyen Atun, 2017 için hedeflerini de şöyle açıkladı:

“Sanayici ve küçük esnaf ile zanaatkârlara yönelik proje destekli kısmi hibe programı projesi sayesinde ekonomiye 5 milyon TL kaynak ayrıldı. Girişimcilik Projesi olarak 3,5 Milyon TL’lik bir destek ayrıldı. Sanayici ve Küçük Esnaf ve Zanaatkârlara Yönelik Faiz Destekli Kredi Program Projesi olarak 4 Milyon TL, Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı Projesi olarak 5 Milyon TL, Faiz Destekli Kobi Yatırım Kredi Programı Projesi olarak 4 Milyon TL, Kefalet Sandıkları Katkı Projesi olarak 1 Milyon TL, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ortak olarak Yükseköğretim öğrenci yurdu yapım faiz destek programı için 7 Milyon TL ayrıldı.”

2017 için toplam 30 Milyon TL’ye yaklaşan bir kredi ve hibenin öngörüldüğünü anlatan Atun, bunun da yaklaşık olarak ekonomiye 145 milyon TL tutarında bir yatırım ve finansman kaynağı sağlayacağını, toplamda 322 milyon TL’lik bir hacim oluşacağını vurguladı.

Atun, geçtiğimiz yıl Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da katıldığı KKTC KOBİ Zirvesi‘nin bu yıl da yapılacağını ve girişimcilik hibe programının bu zirvede duyurulacağını ekledi.

Üretim maliyetlerinin artmasına neden olan elektrik fiyatlarına da değinen Atun, ülkede fuel oil’e dayalı bir sistem olduğunu, dövizde ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların elektrik ücretlerine direk yansıdığını, bunun da sürdürülebilir bir durum olmadığını belirtti.

Atun, “Türkiye’de bugün elektriğe zam gelmiyor. Bunun nedeni çok değişik kaynaklardan üretim yapmaları. Biz de yenilenebilir ve güneş enerjisini devreye koyacağız. Türkiye’den kablo ile gelecek elektrik ile fuel oil’e bağımlı olmaktan kurtulacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Kısmi Hibe Programlarına hak kazanan firmalara belgeleri takdim edildi.