Av korucuları yangını önledi

Dipkarpaz Milli Park içerisinde önceki gece 5 kişi tarafından çıkarılan yangın, Av Korucularının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Natura 2000 kapsamında olan Milli Park içerisinde yer alan şinyalık bir bölgede, 13 Mart Pazartesi gecesi yaşı 18’den küçük 5 kişi tarafından yangın çıkartıldı. Bir traktörün arkasına bağlı römorkun içerisine doldurulan araç lastikleri, 5 kişi tarafından tutuşturularak şinyaların içine bırakıldı. Sürekli devriye halinde olan Av Koruma görevlilerinin ateşin olduğu yere gitmesiyle, çıkması muhtemel yangını engellemiş oldu.

Avcılık Federasyonu Av Koruma Asbaşkanı Burhan Açar, Av Koruma görevlilerinin olay yerine gittiğinde, çeşitli yerlerde ateş yandığını gördüklerini söyledi. Burhan Açar, traktörün arkasında römorkun içerisine yerleştirilen araç lastiklerinin tutuşturularak şinyaların içerisine atıldığını anladıklarını belirtti.

Olayı polise de bildirdiklerini ve bölgede polis ile birlikte operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Burhan Açar, yangını çıkaran 5 kişinin ağaçların arasında saklanırken bulunduklarını kaydetti. Açar, 18 yaşından küçük olan 5 kişinin polis tarafından karakola götürüldüğünü belirtti.