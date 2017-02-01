Avatar 2 geliyor...

Cameron, The Daily Beast'e verdiği röportajda devam filminin çekimlerine daha önce 2016'nın ilkbaharında başlamayı planladığını, ancak sonradan sadece 'Avatar' ve 'Avatar 2' ile sınırlı kalmak istemediğini ve ikinci filmin çekimleri yerine diğer devam filmlerinin senaryolarını yazmaya başladığını anlattı.

Serinin 2. filminin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor.

CAMERON: AVATAR 5'İN SENARYOSUNU BİTİRDİM

Sadece devam filminin üzerine yoğunlaşmadığını aktaran Cameron, serinin 5. filmi dahil tüm senaryoları hazırladığını ve kısa bir süre önce 5. filmin senaryosunu da tamamladığını kaydetti.

Ünlü yönetmen, senaryo çalışmalarını gerçekleştirdiği 2 yılı 'yazar hapsi' ortamında geçirdiğini söyleyerek, çekimlerin başlangıcını ise 'özgürlüğe kavuşma' olarak niteledi.

AVATAR 2'NİN ARALIK 2018'DE GÖSTERİME GİRMESİ BEKLENİYOR

Film yapım şirketi 20th Century Fox, Avatar 2'nin 2018'in aralık ayında beyazperdede gösterime gireceğini açıklamıştı.

İlk ‘Avatar' filmi 2009 yılında sinemaseverlerle buluşmuştu.