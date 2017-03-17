Avcı: "Devlet dava edilene kadar ülke düzelmeyecek"

Deniz Abidin

Trafik kazalarında alt yapı eksikliği nedeniyle sorumlu tutulan devlete bugüne kadar herhangi bir dava açılmamış olmaması dikkatlerden kaçmadı. Hükümetin trafikte önlem almaması ve yolların denetimsizliği her gün tartışılırken söz konusu devlet ihmali için bugüne kadar KKTC mahkemelerine dava dosyalayan olmadığı ortaya çıtı.

Güney Kıbrıs dahil Avrupa ülkelerinde meydana gelen trafik kazalarında, kazaya sebebiyet veren devletten kaynaklı bir ihmal ise, ilgili sigorta şirketi devlete dava açabiliyorken bizde sadece kusurlu olan karşı tarafa dava açıyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, yasaların devlete dava açmayı engellemediğini söyleyerek, “Devlet dava edilmediği sürece bu ülke düzelmeyecek. Ülkemizde sigorta şirketleriyle devlet bu konuda çok güzel anlaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Sigorta şirketleri hükümetin üzerine gitmez, hükümet de sigorta şirketlerinin üzerine gitmez” diyen Avcı, Ortada kazan kazan durumu vardır. Buna da danışıklı dövüş denir” şeklinde konuştu. Ülkede yaşanan trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Ölümlü olduğu kadar maddi hasara yol açan kazalarda devletin ihmali tartışılırken konuyu mahkemeye taşıyan yok. Güney Kıbrıs dahil Avrupa ülkelerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya sebebiyet veren ortada devletten kaynaklı bir ihmal varken, ilgili sigorta şirketi devlete dava açabiliyorken bizde sadece kusurlu karşı tarafsa dava açılıyor.

Özyiğit: KKTC Mahkemelerine devlet ihmalinden dava dosyalayan yok

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Avukat Özgü Özkul Özyiğit, meydana gelen trafik kazalarında devletin ihmali olduğu düşünülen durumlarda yasanın dava açma hakkı tanıdığını belirterek, bugüne kadar KKTC Mahkemelerinde devleti ihmalden dolayı dava dosyalanmadığını söyledi. Özyiğit, “Kazalarda kusurlu karşı taraf varsa o dava edilir” diyerek, devlete karşı dava açılması durumunda devletin kusurlu olduğunu ispat edebilmenin de ayrı bir konu olduğunu kaydetti. Özyiğit, geçtiğimiz gün Çamlıbel-Girne Anayolunda Kamil Göktepe’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazayı örnek göstererek, ardından eşinin de hayatını yitirmesiyle iki çocuklarının öksüz kaldığını, bu noktada devletin devreye girerek çocuklara bakması gerektiğini kaydetti. Özyiğit, “Bizde sosyal devlet anlayışı ne yazık ki yok” diye konuştu.

Avcı: Devlet dava edilmediği sürece bu ülke düzelmeyecek

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, yasaların devlete dava açmayı engellemediğini söyleyerek, öyle bir sistem ve inanç oluşturuldu ki ülkede devleti dava etmekten herkesin kaçtığını belirtti. Avcı, bunun birkaç nedeni olduğunu ifade ederek, mahkemelerin çok uzun sürdüğünü, devletin alacağı ceza tatmin edici olacak mı gibi düşüncelerin hakim olduğunu kaydetti. Avcı, yapılan bütün yasaların devletin yapabilir, edebilir kelimelerini içerdiğini, kusuru ne kadardır onun peşine düşenin olmadığını söyledi.

Avcı, vatandaşın sigortadan parasını aldığı için olayın üstüne gitmekten kaçtığına dikkat çekerek, aynı zamanda avukatların da bu olaydan kaçtıklarını kaydetti. Avcı, “Yollar bozuk deniliyor, kazalar oluyor deniliyor ancak bu yönde devlete dava açan olmadı. Mahkemelerde de bu konular hep göz ardı edilerek geçiştirildi. Yargıcın önüne götürülmezse tabii ki yargılanmaz. Ancak devlet dava edilmediği sürece bu ülke düzelmeyecek” diye konuştu. Avcı, devlete ihmal davalarının açılması gerektiğinin altını çizerek, “açılacak ki oto kontrol sistemi sağlansın” dedi.

“Sigorta şirketleriyle devlet bu konuda çok güzel anlaşıyor”

Avcı, dünyada devlete davaları açan birimin sigorta şirketleri olduğunu söyleyerek, sigorta şirketinin bir davada aracı ödediğini, yaralananı ödediğini, tüm bunlar yanında devlet ihmali varsa dava açtığını kaydetti. Avcı, “Örneğin kaza olan yolda bir çukur var ise devlet sigorta şirketi tarafından mahkemeye verilir ve yol düzeltilmediği için sigorta şirketinin ödediği paranın yüzde 10’unu devlet karşılar. Bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü bizim ülkemizde sigorta şirketleriyle devlet bu konuda çok güzel anlaşıyor. Sigorta şirketleri hükümetin üzerine gitmez, hükümet de sigorta şirketlerinin üzerine gitmez. Ortada kazan kazan durumu vardır” dedi.

“Diğer ülkelerde tazminatlar yüksektir, devlet ayağını denk alır”

Avcı, sigorta şirketlerinin söz konusu kazaların yaşanması durumunda ciddi para ödemediklerini, hükümetin de bu konunun üzerine gitmediğini söyledi. Avcı, Avrupa ülkelerinde mahkemelerin verdiği tazminatların çok yüksek boyutlarda olduğunu ifade ederek, “sigorta şirketlerini korkutacak boyuttadır” dedi. Avcı, böyle durumlarda sigorta şirketinin yaptırımı ya kişiden ya da devletten geri aldığını belirtti. Avcı, “Örneğin mala zarar verme 75 bin liradır. Güney Kıbrıs’ta ise karşı tarafın hasarı 100 bin eurodur. Ve mahkeme sonunda bu rakamın 20 bin eurosu devletten geri alır. Dünyada da bu böyledir. Devlet de bu nedenle ayağını denk alır” dedi.

“İzinsiz işçi çalıştırmanın cezası hangi işte çalıştığına bağlı olmalı”

Avcı, geçtiğimiz gün Kamil Göktepe’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada izinsiz insan çalıştırmanın suçunun asgari ücret olduğunu, ancak söz konusu kişinin mutfakta tabak yıkarken değil, kamyon sürerken kaçak olduğunu kaydetti. Avcı, yapılan işin ağırlığı ile verilen ceza bağdaştırılmazsa işin değiştiğini ifade ederek, şunları söyledi, “bir kişinin işe alındığını ve bahçe çapaladığını düşünün. Devlet gelir ve der ki bu kişi bulaşıkçı, ancak burada çapa yapar. Bu durumda işvereni hapse atması doğru değil. Asgari ücret ceza uygundur. Ancak söz konusu işçiye kaya yüklü kamyon sürdürülüyorsa bunun cezasının farklı olması gerektiğini vurguladı.

“Uygulanan cezalar çağ dışı”

Avcı, “Eğer ki bu ceza farklı değilse, demek ki yapılan işin ağırlığı ile riski ile verilen ceza dengelenmiyorsa bu adalet olamaz. İzinsiz işçi çalıştırmanın cezası bir asgari ücrettir. Ama hangi işte çalıştırmanın cezasıdır bu? Buna bakılması gerekir. Bakılmaması bize uygulanmakta olan yasaların çağ dışı kaldığını, Bakanlıkların yeni yasa yapmak yerine günü savmayı tercih ettiklerinin gerçeğidir” diye konuştu.

“Devletin denetim eksikliği sokağa yansıyor”

Avcı, son yaşanan Kamil Göktepe’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın devletin denetim eksikliğinin sokağa yansıması olduğunu kaydetti. Avcı, “Sigorta Şirketleri hükümet ile arasının bozulmasını istemez. Buna da danışıklı dövüş denir” dedi.