Avcılık- Atıcılık Kitabı için imza gecesi düzenlendi

Zeki Taşcı’nın yeni yayımlanan “Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık- Atıcılık” adlı kitabının imza gecesi Lefkoşa Avcılık Atıcılık Kulübü’nde dün akşam yapıldı.

Taşcı, karada ve denizdeki avcılık ve atıcılıkla ilgili ilk kapsamlı çalışma olan kitabıyla ilgili bilgi vererek kitaplarını imzaladı.

Kıbrıs’ta ilk insanlardan bugüne avcılığın tarihçesiyle ve yasal düzenlemelerle ilgili bilgilerin bulunduğu kitapta, birçok fotoğraf ve avcı hikayesi de yer alıyor.

Taşcı’nın imza gecelerinin diğer bazı bölgelerdeki avcılık ve atıcılık kulüplerinde de devam edeceği belirtildi.