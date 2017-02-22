Avcılık Federasyonu, Cikla avının uzatılmasını istedi
Avcılık Federasyonu, pazar günü sona erecek cikla avının (ince av) uzatılmasını istedi
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Avcılık Federasyonu, pazar günü sona erecek cikla avının (ince av) uzatılmasını istedi
Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, üye kulüplerin oy birliğiyle aldığı cikla avının uzatılması kararı, Merkez Av Komisyonu’nda oy çokluğu ile onaylandı ve karar yazısı, Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere Başbakanlığa iletildi.
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