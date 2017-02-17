Avcılık Federasyonu, yeni yasa taslağını İçişleri Bakanlığı’na sundu

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, yeni hazırlanan Av ve Yaban Hayatını Düzenleme Yasası Taslağını İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e sundu. Federasyon Yürütme Kurulu üyeleri, çok sayıda kulüp başkanı ve avcılardan oluşan kalabalık bir heyet, dün İçişleri Bakanı Evren’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, kulüp başkan ve yöneticileri ile birlikte hazırlanan Av ve Yaban Hayatını Düzenleme Yasası Taslağı sunuldu. Taslak, özellikle ciklanın Büyük Av Mevsiminde de avlanılması yanında, çok sayıda yeni düzenlemeyi de içeriyor.

Ziyarette konuşan Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Bakan Evren ile önceden yaptıkları görüşme doğrultusunda hızlıca hazırlanan yasa taslağını sunmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Erhan Keser, taslağın kulüp başkan ve yöneticileri ile birlikte, federasyon avukatlarından da görüş alınarak hazırlandığını vurguladı. Avcı camiasının beklentisinin söz konusu taslağın en erken zamanda yasallaşması olduğunu da ifade eden Federasyon Başkanı Keser, Bakan Evren’e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de konuşmasında, kapısının vatandaşlar, kulüpler ve federasyona her zaman açık olduğunu belirterek, hizmet için burada olduklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Evren, ülkemizde avcılığın saygı duyulan bir aktivite olduğunu kaydetti. Kutlu Evren, Avcılık Federasyonu tarafından hazırlanan yasa taslağının, en hızlı şekilde Meclis’in gündemine getirileceğinin de sözünü verdi.