AVM'de sürpriz evlilik teklifi

City Mall, 3 Şubat sabahı romatik bir evlilik teklifi organizayonuna ev sahipliği yaptı.

Hasan Karadaş, kız arkadaşı Sezen Aman’a “Hayatını Hayatıma Katar mısın?” demek için City Mall’u tercih etti.

Balonlar, pankartlar ve romantik müzik eşliğinde mikrofon ile gerçekleşen evlilik teklifi sorasında beklenen oldu ve Sezen Aman “evet” dedi.

Sürpriz evlilik teklifi City Mall ziyaretçilerinin ve çalışanlarının da yoğun ilgisini çekti.