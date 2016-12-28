Avrupa ekonomisine göre daha iyiymişiz!

Özlem Çimendal

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hazırladığı Ekonomik Durum Raporu’nda birçok karşılaştırmalı istatistiki veri ortaya konulurken, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki işsizlik oranındaki uçurum dikkat çekti. Enflasyondaki artışın etkilerinin irdelendiği raporda ülkede en fazla artışın gıda ürünlerinde gerçekleştiği sonucu da ortaya çıktı.

Ayrıca raporda KKTC’de 2015 yılı itibarıyla genç nüfusun işsizlik oranının yüzde 19,6 seviyesinde gerçekleştiği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ise aynı oranın 2011 yılı seviyesi olan yüzde 22,4’ten 2013 yılı itibarıyla yüzde 38,9’a yükseldiği ortaya konuldu.

KKTC’de en yüksek artış gıda ürünlerinde oldu

Ülkenin Ekonomik Durum Raporu’nda, küresel ekonomide yaşanan gelişmeye paralel olarak KKTC ekonomisinde yaşanan büyüme nedeniyle enflasyonun bir miktar artarak 2014 yılında yüzde 6,5 seviyesinde, 2015 yılında da yüzde 7,8 seviyesinde yükselerek artış gösterdiği görülüyor. 2015 yılında tüketici fiyat endeksinde yer alan mal gruplarından “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” hariç tamamında artış kaydedilirken özellikle “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” mal grubu geçen yılda olduğu gibi çift haneli olarak artmıştır. KKTC’ye 2015 yılında ana mal grupları bazında bakıldığında en yüksek artış yüzde 14,07 ile “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” mal grubu olurken, bunu yüzde 12,22 ile “Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Aletleri” mal grubu, yüzde 11,77 ile “Eğitim” mal grubu ve yüzde 11.50 ile “Giyim ve Ayakkabı” mal grubunun izlediği görülüyor.

KKTC ekonomisi dövize bağımlı

Türkiye’de yaşanan enflasyon oranı ile KKTC enflasyon oranının yakın bir ilişki içerisinde olduğunun belirtildiği raporda ayrıca, KKTC enflasyonunun TC’de yaşanan enflasyon oranının etrafında gerçekleşirken artma ya da düşme hareketlerinin bir savrulma şeklinde yaşandığı da görüldü. Bununun ana nedeninin de KKTC ekonomisinin dövize daha fazla bağımlı bir ekonomi olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Çalışma çağındaki nüfus 139.634 kişi

Devlet Planlama Örgütünün Nisan ayında paylaştığı son veriler ışığında 2014 yılında 103.149 kişi olan istihdamın, 2015 yılında 9.662 kişi artarak 112.811 kişiye yükseldiğinin de görüldüğü raporda, KKTC’de 2015 yılı itibarıyla çalışma çağındaki nüfusun 239.634 kişi olduğu ve bunun yüzde 50,9’unun işgücüne katıldığı da ortaya çıkmıştır.

2009 yılında ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yüzde 12,4’e yükselen işsizlik oranının, 2010-2012 program döneminden itibaren istikrarlı bir şekilde gerilediğinin de tespitinin yapıldığı raporda, 2015 yılsonu itibarıyla işsizliğin bir önceki yıla kıyasla 0,9 puan gerileyerek yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleştiği ön görüsünde bulunuldu.

KKTC, Avrupa ekonomilerine göre iyi durumda

Avrupa ekonomilerinde faiz indirimleri ve parasal genişleme adımlarının etkisiyle 2014 yılından itibaren ekonomik aktivitede bir toparlanma olduğu ve bölge ülkelerinin işsizlik oranlarında bir önceki yıla kıyasla bir miktar iyileşmenin gerçekleştiğinin de açıklandığı raporda buna rağmen bölge ülkeleri arasındaki ayrışmanın da devam ettiği kaydedildi. Ayrıca Avrupa ekonomilerine kıyasla iyi durumda bulunan Türkiye ve KKTC ekonomilerinde işgücüne katılım oranlarının da halen arzu edilen seviyelerin altında seyrettiği de gözler önüne serildi.

Nüfusun %30’u eğitim aldığı için katılım gösteremiyor

Çalışmanın neticesinde KKTC’de işgücüne dahil olmayanlar içinde en büyük grubu yüzde 30 civarındaki pay ile eğitime devam edenlerin oluşturduğu ortaya çıktı. Bunu yüzde 20 pay ile emekliler ve ev işleriyle meşgul olanların takip ettiğinin tespitinde bulunulan raporda, Türkiye’de ise özellikle kadın işgücüne katılma oranında yakalanan artış ile işgücüne katılım oranının 2015 yılında yüzde 51,1 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Kadınlar, istihdam oranında erkeklerin ancak yarısına ulaştı

2015 yılında KKTC’de kadın istihdamının yüzde 35,9 olarak kaydedildiğinin açıklandığı raporda, erkek istihdamının yüzde 64,1 seviyesinde gerçekleştiği de görüldü. Ekonomik aktivitenin ciddi biçimde daraldığı GKRY ekonomisinde ise istihdam oranları, özellikle erkek istihdam oranı, 2014 yılına kadar belirgin bir biçimde düştüğünün görüldüğü ancak 2015 yılında yükselme trendine girdiği tespitinde de bulunuldu.

İşsizlik erkeklerde %6.5 iken kadınlarda %8.9

Yine 2015 yılında işsizliğin erkeklerde yüzde 6,5 kadınlarda ise yüzde 8,9 seviyesinde gerçekleştiğinin ifade edildiği raporda, KKTC’de eğitimin arttıkça işsizlik oranlarının düşüş göstermesiyle birlikte yüksek eğitimli nüfusun toplam işgücü içerisindeki payının yüksek olması ve yeterince nitelikli istihdam yaratılamaması sebebiyle de eğitim düzeyi yüksek bireylerde işsizlik oranlarının yüksek seyrettiği de ortaya konuldu.

KKTC’deki genç nüfusun %19.6’sı işsizken, Güney’in ise 38.9

Ayrıca raporda KKTC’de 2015 yılı itibarıyla genç nüfusun işsizlik oranının yüzde 19,6 seviyesinde gerçekleştiği, GKRY’de ise aynı oranın 2011 yılı seviyesi olan yüzde 22,4’ten 2013 yılı itibarıyla yüzde 38,9’a yükseldiği, ekonomide devam eden toparlanma süreci ile bir miktar gerileyerek 2015 yılında yüzde 32,8’e düştüğü de açıklandı. Yakın ekonomik ilişki içerisinde olunan Türkiye’de ise söz konusu oranın son güncellemeler ışığında yüzde 17 seviyesinde olduğu görüldü.