Avrupa Komisyonu, “Irkçılığa Karşı Eylem Haftası” nedeniyle panel düzenledi

Avrupa Komisyonu, “Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası” nedeniyle Lefkoşa’da Bedesten’de panel düzenledi.

“Çeşitlilik İçerisinde Birlik” isimli panelin açılışında Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliğinin Sorumlusu George Markopouliotis konuşma yaptı; ardından AB’nin çeşitlilik politikası ve ırkçılıkla mücadele, yerel uygulamalar, konuyla ilgili Avrupa Birliğinin finanse ettiği proje konularında sunum yaptı.

George Markopouliotis yaptığı konuşmada, her tür ırkçı ve yabancı düşmanlığının AB’nin temeline ters düştüğünü söyledi.

Son yıllarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüz tutumların Avrupa Birliğinde çok hızlı bir şekilde yaygınlaştığını kaydeden Markopouliotis, nefret konuşmalarının sosyal medyada da artan bir şekilde kullanılmaya başlandığını, bunun hedef alınan kitle üzerinde çok yıkıcı bir etki yarattığını belirtti.

AB’nin müktesebatında ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele için gerekli yasaların bulunduğunu ancak kağıt üzerinde yasaların mücadelede yeterli olmadığını kaydeden Markopouliotis, “Nefret suçlarıyla ilgili araştırma ve cezalandırmaların; kurbanların bilinçlendirilme mekanizması ile kurbanlara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.

Komisyon olarak kamu ve sivil kuruluşlarına bu konuda verilebilecek mücadelede rehberlik yapabileceklerini kaydeden Markopouliotis, Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüzlüklerle, ancak birlikte hareket edildiği takdirde baş edilebileceğini kaydetti.

Markopouliotis, “Ortaklıklar kurmalıyız ve işbirliğini geliştirmeliyiz” dedi.