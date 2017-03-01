Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden olumlu gelişme beklentisi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamasının bulunduğu gelecek haftaki toplantısından olumlu gelişme beklendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin geçen Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye’nin AİHM kararlarını geciktirmeden uygulanması konusunun Mart ayındaki toplantıya havale ettiğini anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Türkiye’yi kınadığı toplam 12 davada Kıbrıslı Rumları temsil eden avukat Ahilleas Dimitriadis’in Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği mektupta Türkiye’nin tutumu ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin daha önceki kararlarına vurgu yaptığı belirtildi.

Habere göre, Dimitriadis, mektubunda Türkiye’ye defalarca mahkeme kararlarını uygulama çağrısı yapıldığını anımsattı.