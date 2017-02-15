Avrupa Konseyi Komiteleri Güney Kıbrıs’ta

Avrupa Konseyi Komitelerinin, mülteci konularında toplantı yapmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulundukları belirtildi.

Simerini gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığı çerçevesinde, Avrupa Konseyi’nden iki komitenin, bugün başlayacak ve 17 Şubat’a kadar devam edecek toplantılarla, gayri resmi mültecilerin gözaltı koşullarına ilişkin asgari standartların ileriye götürülmesi ve kurumsallaştırılması ile sınır dışı edilme süreçleri sırasında tutuklama yerine alternatif tedbirler konusunu ele alacağını yazdı.