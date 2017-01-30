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Avrupa Kupası KKTC’de

Avrupa Kupası KKTC’de

Conifa Avrupa Kupası 2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılıyor.

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Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu’nun (Conifa) İsviçre’nin Cenevre kentinde dün tamamlanan konferans sonrasında Conifa resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağı resmen duyuruldu.

4-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyona Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra Padania, Sapmi, Abazya, Nice, Székely Land, Occitania ve Ellan Vannin takımlarının katılacağı da açıklandı. Konuyla ilgili Futbol Federasyonu’nun geniş açıklama yapması da bekleniyor.

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