Avrupa Kupası KKTC’de

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu’nun (Conifa) İsviçre’nin Cenevre kentinde dün tamamlanan konferans sonrasında Conifa resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağı resmen duyuruldu.

4-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyona Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra Padania, Sapmi, Abazya, Nice, Székely Land, Occitania ve Ellan Vannin takımlarının katılacağı da açıklandı. Konuyla ilgili Futbol Federasyonu’nun geniş açıklama yapması da bekleniyor.

The @CONIFAOfficial is pleased to announce that our 2017 European Football Cup will be held from 4-11 June in Northern Cyprus #conifaAGM pic.twitter.com/3QYggUPj96