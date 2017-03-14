Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Anastasadis ve Eide’yle görüştü

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkanı Werner Hoyer, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle dün görüştü.

Politis ve diğer gazeteler, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyner’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede Güney Kıbrıs ve AB ekonomilerini ele aldıklarını, Eide’yle görüşmesinde ise Kıbrıs sorununun çözümü sonrası ekonomi konusunun görüşüldüğünü yazdılar.

Gazete, Hoyner’in Eide’yle yaptığı görüşme sonrasında BM’den yapılan resmi açıklamada, görüşmede AYB’nin, olası çözüm sonrasında birleşik bir Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasını desteklemesi konusunu ele aldıklarının belirtildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, AYP’nin “bankanın ilgili önerisine olumlu yanıt veren, her iki toplumdaki hayati önem taşıyan altyapı çalışmalarının tespitine başlayarak, adadaki yatırımlar ve sürdürülebilirlikleri konusunda bir çalışmayı çok yakında başlatacağı” duyuruldu.

Gazete, Hoyer’in Anastasiadis’le Rum Başkanlık Sarayı’nda görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ise Güney Kıbrıs ekonomisine değinerek, Güney Kıbrıs’ın “ekonomisinin eski haline dönmekte olduğunu ancak işsizliğin hala çok yüksek oranda bulunduğunu” söylediğini aktardı.