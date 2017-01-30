Avrupa’da Türklerin 50. Yılı ve Yükselen Popülizm

Türklerin son yarım asırda Avrupaya doğru göç etmelerinin başlangıç noktasına baktığımız zaman ekonomik sebeplerin ağırlıkta olduğunu görürüz. Özellikle 2. Dünya savaşının ardından Batı Avrupa devletleri işgücü taleplerini karşılama ihtiyacı içerisine girdiler. Ortaya çıkan bu işgücü ithalatı ilk olarak komşu ülkelerden karşılanmaya çalışılsada daha sonraları Türkiyeye doğru kaymıştır. Türklerin Batı Avrupaya göç etmeye başlamasının dönüm noktası ise 1961 yılında Almanya ile Türkiyenin ardından imzalanan ikili anlaşmayla başlamaktadır. Ve bu antlaşmayı sırasıyla Türkiye ile Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsveçle imzalanan ikili anlaşmalar takip etmiştir. Böylece Türkiyeden Avrupaya doğru işgücü tarihi bir sürecide başlatmıştır. 1960' lardan önce yani anlaşmalardan önce bireysel ya da çok düşük oranda kurumlar arası olarak sınırlı bir şekilde göçler olmuştur. 1966-67 yıllarında Almanya'daki otomotiv sektörünün içine girmiş olduğu kriz sebebiyle yetmiş bin kadar Türk işçi işinden çıkartılmıştır. İşini kaybeden bu işçilerin büyük bir çoğunluğu anavatana geri dönmek yerine rotayı Belçika, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere çevirerek oralarda iş arayışı içerisine girmişlerdir. 1970' lere doğru ise aile birleşimi yasalarından faydalanıp ailelerini de bulundukları ülkelere getirmişlerdir. Daha sonra kademeli bir şekilde bulunduklari ülkelerin vatandaşlıklarına geçmişlerdir. Avrupadaki Türkler günümüze kadar süregelen ve yarım asırlık bu göçü artık üçüncü kuşağa emanet edilmiştir. Her ne kadar 1980' e doğru Ortadoğu ve Arap ülkelerine, 1990' larda ise Bağimsiz Devletler Topluluğuna doğru Türk işgücü bir yön değíştirmiş bile olsa Avrupa her zaman popüler bir işgücü destinasyonu olmaya devam etmiştir. Avrupadaki Türkler, dönem dönem marjinal politikalarin sonucunda yaşadıkları ülkelerin hükümetlerinin yurtlarına dönmeleri için teklif edilen maddi yardımlara rağmen gittiklerí yerlerde kalmayı tercih etmişlerdir. Avrupada yükselen popülist politikaların buralarda çok uzun yıllardır yaşayan emek ve bedel veren kişilerin artık göçmen gibi bakılmasi huyundan vazgeçilmelidir. Yani kurunun yaninda yaşta yanmamalıdır. Konuk işçi statüsüyle başlayan bu hayatların kültürel, siyasi, dil ve din gibi farklılıklarının ortaya çıkarabileceği gettolaşmaya sebep olunmamalıdır. Avrupa ortaçağ despotizminden çıkardiği dersi hiç unutmamalıdır. Avrupadaki yarım asırlık bu entegrasyon süreci gözardı edilmemelidir. Buralarda Türklerin üçüncü nesilinin çok kültürlüğe ve çokulusluğa karşi alışmışlıkları bir kere daha iyi anlaşılması gerekir. Belli bir grupun ya da siyasi partilerin iktidara gelmek için marjinal söylemleri, 21. yüzyil birey hak ve özgürlüklerinden uzaktir. Ayrica bir dönem kırmızı halılarla karşilanan bu gurbetçilerin ötekileştirilmesi ise çağımızın gerçeklerinden uzaktır. Herkese hakettiği yaşam alanı içerisinde saygı duyulması ileri demokrasininde bir gereğidir.