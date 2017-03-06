Avrupa'da yeni bir otomotiv devi doğuyor

Peugeot ve Citroen markalarının üreticisi olan Fransa merkezli Peugeot Société Anonyme (PSA) Group, ABD merkezli General Motors bünyesindeki Opel markasını 2.3 milyar dolara satın almak için anlaştığını açıkladı. PSA böylece, Volkswagen'in ardından Avrupa'nın 2. en büyük otomobil üretcisi olacak.

Peugeot ve Citroen markalarının üreticisi olan Fransa merkezli Peugeot Société Anonyme (PSA) Group, ABD merkezli General Motors'un (GM) Avrupa birimi Opel'in yanısıra İngiltere merkezli Vauxhall'ı da bünyesine katacak.

2.3 milyar dolarlık anlaşma ile PSA, Renault-Nissan'ı geride bırakarak Almnaya merkezli Volkswagen'in ardından Avrupa'nın 2. en büyük otomobil üreticisi oluyor.

Opel'in CEO'su Karl Thomas Neumann da satışı Twitter hesabından 'tarihi anlaşma' diye niteleyerek duyurdu.

​Anlaşmaya göre PSA Avrupa'daki otomobil pazarının yüzde 16'sını elde ediyor. Bu pazarın yüzde 24'ü ise Volkswagen şirketinde bulunuyor.

PSA ve General Motors Avrupa biriminin toplam satış gelirleri geçen yıl 71.6 milyar euro olurken, sattıkları araç sayısı da 4.3 milyon adeti buldu.

OPEL 2009'DAN BERİ 9 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİ

General Motors yaklaşık 90 yıldır Opel'i bünyesinde tutuyordu ancak şirket 2009'dan beri 9 milyar dolara yakın kayıp yaşayan Opel'i geçen sene satmaya karar vermişti.

Anlaşma Vauxhall'un 4500 kişinin çalıştığı İngiltere'deki fabrikasında da toplu işten çıkarmaların olabileceği endişesi yaratmıştı.

Ancak Telegraph gazesine göre İngiliz bakanlar kesintilerin olmayacağını söyledi..

İngiltere İş, Enerji ve Endüstri Stratejisi Bakanı Greg Clark GM ve PSA Group yöneticileri ile görüşmelerde bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı Therasa May de konu hakkında Fransız mevkidaşı Bernard Cazeneuve ve PSA Group CEO'su Carlos Tavares ile görüşmüştü.

TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜLÜĞE ÇIKACAK

Opel'in PSA bünyesine katılmasıyla Türkiye pazarında da değişiklik yaşanacak.

Türkiye'de 2016'da toplam yüzde 6'lık pazar payına ulaşan PSA Grubu, pazar payını yüzde 12'ye yaklaştıracak.

Türkiye'de yüzde 13.68 ile Volkswagen lider konumda bulunurken, Renault onu yüzde 12.37 ile takip ediyor.