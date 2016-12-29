Avtepe – Kuruova çöktü!

Avtepe – Kuruova köy yolunun birinci kilometrelerinde, aşırı yağışlardan dolayı çökme meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada yolu kullanan sürücülerin can güvenliği için araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri çağrısında bulundu.