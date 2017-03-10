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Avtepe Medoş Lalesi Festivali bu Pazar

Avtepe Medoş Lalesi Festivali bu Pazar

13’üncü Avtepe Medoş Lalesi Festivali bu pazar yapılıyor. Festival, Avtepe köyü meydanında saat 11.00’de başlayacak.

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13’üncü Avtepe Medoş Lalesi Festivali bu pazar yapılıyor.

Yenierenköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre festival, Yenierenköy Belediyesi ve Avtepe köyü işbirliğinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı katkılarıyla düzenleniyor.  

Festival, Avtepe köyü meydanında saat 11.00’de başlayacak. Halk dansları gösterileri, , yarışmalar, konserlerin yer alacağı festivalde, Kıbrıs’a özgü el işi, yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin satışı yapılacak.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı yaptığı açıklamada, tüm zorluklara rağmen festivalin gerçekleştirilmesi için katkı koyan herkese teşekkür etti.

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