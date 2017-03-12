Avtepe Medoş Lalesi Festivali ertelendi

13. Avtepe Medoş Lalesi Festivali, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, yaptığı açıklamada, bugün yapılması planlanan Festivalin olumsuz hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiğini; Festivalin yeni tarihinin en erken zamanda duyurulacağını kaydetti.