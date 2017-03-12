Avtepe Medoş Lalesi Festivali ertelendi
13. Avtepe Medoş Lalesi Festivali, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
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13. Avtepe Medoş Lalesi Festivali, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, yaptığı açıklamada, bugün yapılması planlanan Festivalin olumsuz hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiğini; Festivalin yeni tarihinin en erken zamanda duyurulacağını kaydetti.
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