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Avtepe Medoş Lalesi Festivali ertelendi

Avtepe Medoş Lalesi Festivali ertelendi

13. Avtepe Medoş Lalesi Festivali, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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13. Avtepe Medoş Lalesi Festivali, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, yaptığı açıklamada, bugün yapılması planlanan  Festivalin olumsuz hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiğini; Festivalin yeni tarihinin en erken zamanda duyurulacağını  kaydetti.

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