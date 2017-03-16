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Avtepe Medoş Lalesi Festivali Pazar günü

Avtepe Medoş Lalesi Festivali Pazar günü

13. Avtepe Medoş Lalesi Festivali, Pazar günü yapılıyor.

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13. Avtepe Medoş Lalesi Festivali, Pazar günü yapılıyor.

Geçen hafta hava şartları nedeniyle ertelenen Festival, Yenierenköy Belediyesi ve Avtepe Köyü işbirliğinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı katkılarıyla düzenlenecek ve saat 11.00’de başlayacak.

Festivalde, gün boyu düzenlenecek halk dansları gösterileri, etkinlikler, yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Festivalde ayrıca Kıbrıs’a özgü el işi, yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin yer alacağı stantlarda da satış yapılacak. Dileyen vatandaşlar ayrıca Medoş Lalesi’ni yerinde görme ve fotoğraf çekme fırsatı da bulacak.

Festival dolayısıyla bir açıklama yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, tüm zorluklara rağmen festivalin gerçekleştirilmesi için katkı koyan herkese teşekkür ederek, tüm KKTC’yi festivale davet etti.

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