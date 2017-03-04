Avukat Mamalı: "Üniversitelerde denetim mekanizması yok"

Özlem Çimendal

KKTC’de son günlerde üst üste yaşanan ölüm ve intiharların toplumda tedirginliğe neden olduğuna dikkat çeken Avukat Barış Mamalı, sayısal artış, çeşitlilik ve yaygınlık açısından bakıldığında ülkemizdeki suç olaylarının endişeden öte korkutucu boyutlara ulaştığının altını çizdi.

“Suç oranlarındaki ciddi artış toplumu endişelendiriyor”

Ülkedeki işlenen suç oranlarındaki ciddi artışın toplumu endişelendirdiğini dile getiren Mamalı, “Bu sorunun çözümü için öncelikle istatistiki bilgilere ulaşmak ve somut bir tespit yapmak gerekmektedir. Bunları yapmadan suçun kökenini ve çıkış noktasını bulmamız mümkün olamaz. Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan Faaliyet Raporlarına bakıldığında ülkedeki önleyici güvenlik sisteminin iflas ettiğini görmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Öğrenci statüsüyle gelenlerde adli olaylar ve suç işleme artış gösterdi”

KKTC’ye öğrenci statüsü altında gelen yabancı uyruklularda görülen adli vakaların ve suç işleme sayısının ciddi artış gösterdiğine de dikkat çeken Mamalı, “Özellikle birçok siyahi yabancı üniversite kanalıyla ülkemize geldikten sonra çok düşük ücretle çeşitli işlerde kayıt dışı çalıştırılmakta ve sermaye sınıfı tarafından sömürülmektedir” dedi.

“Üniversiteler kazanırken, insanlar sömürülüyor”

Kayıtlarının silinmemesi için de okul harçlarının düzenli ödenmesi gerektiği üzerinde de duran Mamalı, “Bu anomali kontrol edilmemektedir. Bu kontrolsüzlük hem üniversitelere hem de sermayeye kazanç getirirken insan sömürüsünü de iteklemektedir” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik zorluklar suça itiyor”

Ülkenin içerisinde bulunduğu düşük ücret ve pahalı yaşamın ekonomik zorluklar yarattığını bunun da bireyleri çok rahat suça itebildiğini anlatan Mamalı, ülke koşullarının ağırlığının da yaşanan olaylardaki etkisinin oldukça büyük olduğunu kaydetti.

“Üniversitelerde denetim mekanizması yok”

Üniversitelerde etkin bir denetim mekanizması olmadığına dikkat çeken Mamalı, “Üniversitelerde ciddi denetimler yapılıp öğrenci kisvesi altında başka tür alanlara kaymış olanlar tespit edilip gereği yapılmalıdır” diye konuştu.

“Ülkeye girişlerde ciddi bir denetim sorunu var”

Önemli olanın suçun ülkeye girişini veya ülkede ortaya çıkışını önleyici tedbirler almak olduğunun altını çizen Mamalı, “Ülkeye girişlerde çok ciddi bir denetim sorunu olduğu ortadadır. Bu amaçla ülkemize suç akışını minumuma indirecek her türlü önlem yanında KKTC’ye giriş limanlarında gerekli teknolojik donanımın kurulması gerekmektedir. Önemli olan ülkemizdeki suçluları yakalamak değil, suçun işlenmesini engellemektir” dedi.

“KKTC kıyıları sürekli denetim altında olmalı”

Ülke kıyılarının sürekli denetim altında tutulacağı bir sahil güvenlik sistemi kurulması gerektiğini savunan Mamalı, suçun ülkeye her zaman yasal limanlardan girmediğinin de unutulmaması gerektiğini söyledi. Özellikle kimyasal uyuşturuculardan olan sentetik cannabiodler, eroin, kokain ve extacylerin ülkeye birçok yoldan sokulduğuna dikkat çekti.

“Aile-Toplum-Devlet işbirliği şart”

Ülkenin ilk gündemi olan suç konusunda oluşan tehlikenin önüne geçebilmek için bilinçli bir altyapı kurulması gerektiğini vurgulayan Mamalı, “Bu mücadelede toplumun tüm kuruluşlarının etkin katılımı sağlanmalıdır. Aile-Toplum-Devlet işbirliğinin etkin bir şekilde tesis edilmesi şarttır” dedi.

“Artan suçlar ve tedirginlik yaratan esrarengiz ölümlerde görev devlete düşüyor”

Artan suçlar ve tedirginlik yaratan esrarengiz ölümlerin işbirliğini planlama ve yürütme görevinin devlete düştüğüne dikkat çeken Mamalı, “Ancak devletin ve erklerinin böyle bir gaylesi bulunmamaktadır. Bugüne değin ülke içi güvenlik veya işlenen suçlardaki artış gibi konuların görüşüldüğü meclis oturumlarını hiç gördünüz mü? Hükümetlerin bu önemli konuyu gündeme aldıklarına peki rastladınız mı?” diye sordu.

“Devletin anayasal görevi topluma güvenli ortam sağlamadır”

Topluma güvenli bir ortamı sağlanmanın devletin anayasal ödevi olduğunu anlatan Mamalı, “35 yıldır toplumu ve özellikle gençliği zararlı kimyasallarla dolu uyuşturucu madde, alkol, sigara, kumar ve fuhuştan koruyacak hiçbir devlet politikası yaratılmamıştır. İstihdamlar, Mercedesler ve arazi peşkeşleri her zaman daha önemli olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Suç işleme fikrini taşıyanı caydırmak gerekir”

Suçu ve suçluyu önleme, suç işleme fikrini taşıyanı da bundan caydırmak adına polisiye tedbirlere ihtiyaç olduğunu tekrarlayan Mamalı, “Ancak bu örgüt sivil otoriteye bağlı değildir ve bu devlet tarafından yönetilmemektedir. Bu husustaki zafiyetin bir nedeni de bu olabilir. Suçu önleme tedbiri ve zamanında müdahale için acilen etkin bir şekilde ve araçlı “Polis Devriye Sistemi” kurulmalıdır” diye konuştu.