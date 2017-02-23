Avukat: "Müşteki uyuşturucu bağımlısıdır"

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 2014 yılında 16 yaşından küçük kız çocuğuna, ikametgahının yatak odası içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İmam Kazğan’ın cezası yarın açıklanacak. İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, dün mesele ile ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Sanık ile müştekinin birbirlerini olaydan önce tanıdıklarını ve müştekinin sık sık sanığın evine giderek sigara içtiğini belirten Atıcı, 19 Ağustos 2014 tarihinde müştekinin yine sanığın evine gittiğini ve sanıktan 20 TL para istediğini söyledi.

Sanığın “şartlarım var kabul edersen veririm” diyerek müştekiyi yatak odasına götürdüğünü ve 3-4 dakika kadar cinsel istismarda bulunduğunu anlatan Atıcı, müştekinin annesinin kızının kayıp olduğunu polise bildirmesinin ve kızının Lefkoşa’da bulunarak Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne getirilmesinin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi memurunun da huzurunda yapılan sorgusunda olayı polise aktardığını ve sanığın tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

“Müvekkilim şeytana uydu”

Sanık lehine hafifletici nedenleri mahkemeye aktaran Avukat Emrah Öztürk, müvekkilinin pişman olduğunu söyledi. Müvekkilinin birçok sağlık probleminin bulunduğunu ve geçtiğimiz yıl kalça kemiğini kırdığını, tamamen iyileşemediğini savunan Öztürk, müvekkilinin bir anlık hata sonucu şeytana uyduğunu savundu ve bu olay nedeni ile çevresinden de dışlanan sanığa mülayim davranılması gerektiğini söyledi.

"Müşteki uyuşturucu bağımlısıdır"

Müştekinin küçük yaşlardan beri uyuşturucu bağımlısı olduğunu savunan ve sorumsuz bir aile tarafından büyümesi sonucunda heba olan bir kişi olduğunu iddia eden Öztürk, mahkemenin nadim ve pişman olan müvekkiline son defaya mahsus bir fırsat vererek mülayim davranmasını talep etti.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, davayı kararı açıklamak üzere 24 Şubat 2017 tarihine ertelediğini açıkladı.