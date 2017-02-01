Avukatı hız aşımı olmadığında ısrarlı

Nadire Bahadi

Mağusa-Karpaz anayolunda 28 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Tahir Ören’in ölümünden ve 40 yaşındaki İbrahim Aytekin’in ağır yaralanmasından sorumlu tutulan Sıtkı Göçer tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden İskele’de yargıç karşısına çıkarıldı. “Dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu başkasının ölümüne sebep verme” suçlaması ile tutuklu bulunan Göçer’in tutukluluk süresi soruşturma neden ile 4 gün daha uzatıldı. Polis yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkemede zanlı avukatının bazı iddiaları üzerine kazada Sıtkı Göçer’in kullandığı MH 717 plakalı aracın benzeri bir araç ile kaza saati ve aynı koşullar altında kazanın tatbikatını gerçekleştirecek. Kazada ağır yaralanan İbrahim Aytekin’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ölümlü kaza soruşturması devam ediyor

Olayın soruşturmasını yürüten müfettiş muavini Derviş Çimer, zanlı Sıtkı Göçer’in 28 Ocak tarihinde saat 01:40’da, Mağusa – Karpaz anayolunun 16- 17. km.’leri arasında, Orkhids Hotel önlerinde kullandığı MH 717 plakalı van araç ile Mağusa ‘dan Karpaz’a doğru 65 kilometre hız limiti bulunan yolda 65 kilometreyi aşkın bir hızla seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu o esnada aynı yol kenarında atık asfalt içerisinde yaya olarak yürüyen İbrahim Aytekin ile Tahir Ören’e çarptığını anımsattı. Kaza sonucunda Tahir Ören’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Çimer, İbrahim Aytekin’in ise ağır yaralandığını söyledi. Yürütülen soruşturma kapsamında pek çok ifadenin alındığını ve alınan ifadelerin başka ifadeler doğurduğunu söyleyen Çimer soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat Dede hız aşımı olmadığında ısrarlı

Zanlı Sıtkı Göçer’in avukatı Alper Dede, tutukluluk süresine itiraz etmezken, ilk tutukluluk duruşmasında olduğu gibi yine zanlının 65 km.’yi aşkın hız da değil 61 kilometre hızla seyir halinde olduğunu iddia etti. Dede’nin iddialarını yanıtlayan polis subayı Çimer meslek hayatındaki tecrübelerinin 61 kilometre hızla giden bir aracın kazanın arından 59 metre ileride değil daha kısa sürede durabileceğini savundu. Çimer, olayın soruşturmasının devam ettiğini kaydederek yürütülen soruşturmanın olayın açıklığa kavuşması yönünde olduğunu ifade ederek tüm hususların araştırılacağını kaydetti. Polisin bu araştırmalar kapsamında kazanın tatbikatının yapacağı öğrenildi.

Tutuklu kalacak

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan İddia Makamı adına davada hazır buluna Savcı Ahmet Özlemler’in 8 günlük talebi 4 gün ile sınırlandırması üzerine itiraz olmamasını da göz önünde bulundurarak Sıtkı Göçer’in 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.