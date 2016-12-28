Avukatı savunmasından çekildi

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da 22 Ekim – 24 Ekim 2016 tarihleri arasında Mağusa Zafer Anıtı Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumcu” isimli işyerinin arka duvarına delik açarak içeriye girdiği ve 2 adet çelik kasayı hasara uğratarak kasa içerisinde bulunan toplam 136 bin TL değerindeki muhtelif altınları sirkat ettiği iddia edilen zanlı Pavlos Pavlikkas, tutuklu yargılanıp yargılanmamasının kararı için dün yeniden Mağusa Kaza Mahekemesi’ne çıkarıldı. “Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan ve tutuklu yargılanması talep edilen zanlı Pavlikkas, davaları mahkemece sonuçlanıncaya değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Avukat Öner Şerifoğlu, zanlının avukatlığından geri çekildi...

Zanlı Pavlos Pavlikkas’ı tutukluluk aşamasında temsil eden Avukat Öner Şerifoğlu, önceki gün zanlı lehine şahadet vermek ve kefil girebilecek kişileri maykemeye celp edebilmek için bir günlük tehir talebinde bulunmuştu. Avukat Şerifoğlu, dünkü teminat duruşmasında zanlıya kefil girebilecek 2 kişinin getirildiğini ve kefil girebilecek kişilerin çalıştıkları iş yerindeki gelirlerini gösteren muhasebeci tarafından düzenlenmiş olan evrakların kendisine sunulduğunu belirtti. Kefil girecek konu kişilere kefaletin sonuçlarını ve zanlının yargılamada bulunmaması halinde ne olacağını izah ettiğini söyleyen Şerifoğlu, bu izahatın kefilleri getiren ve zanlı ile ailesi arasındaki ilişkiyi sağlayan kişiler tarafından uygun görülmediğini beyan etti. Şerifoğlu, konu kişilere yanlış yaptığı yönünde ikazda bulunduğunu ve ikaz üzerine aralarında bir görüş ayrılığı olduğunu ifade ederek, zanlıyı temsil ettiği veya herhangi bir davayı nasıl yürüteceğine kendisinin karar verdiğini belirtti. Bu nedenle zanlıyı daha fazla temsil edemeyeceğini belirten Şerifoğlu, zanlının avukatlığını bıraktığını açıklayarak, avukatlıktan çekilmek için mahkemeden izin istediğini söyledi. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla ise Avukat Öner Şerifoğlu’nun beyanlarını değerlendirerek, Avukat Şerifoğlu’nun avukatlıktan çekilmesine izin verdi.

Zanlı kendisine yeni avukat buldu...

Zanlı Pavlos Pavlikkas, avukatı Öner Şerifoğlu’nun avukatlığından geri çekilmesi üzerine, kendisine yeni bir avukat bulmak için mahkemeden kısa bir tehir talebinde bulundu. Zanlı Pavlikkas, kendisini temsil etmek için Avukat Batur Sağlamer’i görevlendirdi. Avukat Sağlamer ise zanlı ile yaptığı görüşme neticesinde cezaevi talebine itirazı olmadığını ancak süreyle ilgili kısa bir hitapda bulunmak istediğini belirtti. Böylesi bir mesele ile ilgili 3 aylık sürenin fazla olduğunu belirten Sağlamer, tahkikatın daha kısa bir zamanda tamamlanıp dosyanın hazırlanabileceği kanaatinde olduğunu savunarak mahkemenin 3 ay yerine 2 aylık bir süre takdir edilmesini talep etti.

2 ay cezaevinde bekleyecek...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Pavlos Pavlikkas’ın davaları mahkemece sonuçlanıncaya değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.