Avustralya orman yangınları ile boğuşuyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti kırsalında geçen hafta sonunda etkili olan ve 32 ev ile farklı özelliklerdeki 76 binayı yok eden orman yangınlarının yol açtığı zararın 20 milyon dolardan fazla olduğu bildirildi.

Yeni Güney Galler Kırsal Yangın Servisi (NSW RFS), geçen hafta sonunda 45 dereceyi aşan hava sıcaklıklarının etkisiyle eyalet kırsalındaki kasabaları etkileyen orman yangınlarının bilançosunu açıkladı.

Servisin açıklamasına göre, yangından etkilenen 52 bin hektarlık bölgede yapılan tespitler sonucu 32 ev ile aralarında bir kilisenin de bulunduğu farklı amaçlarla kullanılan 76 binanın yandığı belirlendi.

Avustralya Sigorta Konseyinden (ICA) Campbell Fuller ise Avustralya Yayın Kurumu ABC'ye yaptığı açıklamada, yanan 32 evin yaklaşık 20 milyon Avustralya doları değerinde olduğunu ve daha sonra gelecek başvurularla bu miktarın artacağını ifade etti.

Fuller, "Önümüzdeki günler ve haftalar boyunca hasarın boyutuyla ilgili daha iyi bir fikir edinebileceğiz" dedi.

Avustralya'daki orman yangınlarının yanı sıra hava sıcaklıklarının etkisiyle çalılık alanlarda çıkan yangınlar, kırsal bölgelerde hayati tehlike oluşturuyor.

Victoria eyaletinde 7 Şubat 2009 tarihinde 400 farklı noktada başlayan ve "Kara Cumartesi" olarak ülke tarihine geçen yangınlarda 173 kişi hayatını kaybetmiş, 414 kişi yaralanmıştı.