Avustralya'da "kızgın yaz"

Güney yarım kürede bulunan Avustralya’da, yaz mevsiminin yaşandığı aralık, ocak ve şubat aylarında 205 kez sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi.

İklim Konseyi tarafından yayımlanan raporda, 2016-2017 aralık, ocak ve şubat ayları "kızgın yaz" olarak nitelendirilirken, ülkenin büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

Rapora göre, son üç ayda, Avustralya'nın doğusunda sıcak hava dalgaları ve orman yangınları, batısında şiddetli yağışlar ve seller meydana geldi.

Ülkede yaz mevsiminin yaşandığı son üç ayda 205 kez sıcaklık rekorunun kırıldığı bildirilen raporda, New South Wales eyaletinde sıcaklıkların ortalamanın 2,5 derece üstünde seyrettiği belirtildi. Raporda, eyalette yer alan Moree kentinde 54 gün boyunca 35 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkla yeni bir rekora imza atıldığı aktarıldı.

Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'da 25 Aralık 2016'da ölçülen 41,3 derece sıcaklık kentteki son 70 yılın en sıcak Noel günü olarak kayıtlara geçti. Avustralya'nın 66 bölgesinde sıcaklıklar rekor düzeyde seyrederken, 89 bölgede şiddetli yağışlar görüldü. Ülkenin doğusunda 50 kentte sıcaklık 35 derecenin üzerinde seyrederken, 100'den fazla orman yangını meydana geldi.

Avustralya'da yaşananların iklim değişikliğinin etkileri olduğunun belirtildiği raporda, gerekli önlemler alınmazsa hava koşullarının daha da uçlarda seyredeceği dile getirildi.