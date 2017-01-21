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Avustralya'da Trump karşıtı gösteriler düzenlendi

Avustralya'da Trump karşıtı gösteriler düzenlendi

Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Melbourne'de şehir merkezinde bir araya gelen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu binlerce kişi, Trump'ın ABD başkanlık görevini devralmasını protesto etmek için bir araya geldi.

Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar attı ve yapılan konuşmalarda benzer siyasetçilerin Avustralya'da da iktidara gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Konuşmaların ardında Victoria Eyalet Parlamentosuna kadar yürüyen göstericiler, Trump'ın kadınlar, göçmenler ve Müslümanlar hakkındaki açıklamalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

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