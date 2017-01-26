Avustralya'da uçak düştü: 2 ölü
Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te Avustralya Günü kutlamaları sırasında küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
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Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te Avustralya Günü kutlamaları sırasında küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Perth Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte Avustralya Günü etkinlikleri sırasında içinde iki kişinin bulunduğu küçük uçağın nehre düştüğü belirtildi.
Açıklamada, geleneksel havai fişek gösterilerinin yapılacağı Swan Nehri’ne düşen uçakta bulunan biri pilot iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Uçağın, havai fişek gösterilerini bekleyen binlerce kişinin gözleri önünde nehre düştüğü kaydedildi.
Yaşanan kazanın ardından Perth'teki gösteriler iptal edildi.
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