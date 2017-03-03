Avustralya'yla Fransa "Gelişmiş Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzaladı

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, ülkede resmi temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile "Gelişmiş Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzaladıklarını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bishop, Fransız mevkidaşı Ayrault ile Gelişmiş Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşmanın, iki ülke arasında yeni bir iş birliği dönemi başlatacağını belirten Bishop, "Ülkelerimiz, ortak değerimizle, görüşlerimizle, daha güvenli ve müreffeh geleceğimiz için birbirine bağlı. Yüzyılı aşkın ilişkilerimizin temelini güvenlik ve savunma iş birliği oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın yeni nesil denizaltılarını Fransız firmalarının yapacak olmasının yeni dönemdeki ilişkileri önemli şekilde etkileyeceğine vurgu yapan Bishop, Avustralya'da yaşayan yaklaşık 100 bin Fransız kökenli vatandaşın ülkeye canlılık kattığına dikkati çekti.

Avustralya ve Fransa arasındaki çift yönlü ticaretin 2015'te 8,3 milyar doları bulduğunu aktaran Bishop, Avustralya'da Fransız kökenli 350 şirketin 80 bin Avustralyalıya iş imkanı sağladığı bilgisini paylaştı.

Anlaşmayla, ticaret ve yatırımların teşvik edilmesi, üst düzey politik toplantıların artırılması, yenilenebilir enerji alanında ortaklıkların güçlendirilmesi, her iki ülkedeki iki dilli okulların teşvik edilmesi, Fransa'nın Avustralya için üreteceği denizaltı programının desteklenmesi hedeflenecek.