Avusturya'da referandum sürecini anlatan programa sansür

Avusturya'da Viyana Belediyesi tarafından finansa edilen bir televizyon kanalı, Türkiye’de anayasa değişikliği için yapılacak referandumu ele alan programı, "evet" propagandası yapıldığı iddiasıyla yayından kaldırdı.

Viyana Belediyesinin desteğiyle faaliyet gösteren ve farklı dillerde program yapılmasına olanak tanınan OKTO televizyonu, Türkiye’de anayasa değişikliği için yapılacak referandumu ele alan "Mehmet Keser Show" adlı programı “evet” propagandası yapıldığı” gerekçesiyle sansürledi.

Programın yapımcısı ve sunucusu Mehmet Keser, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamasında, genel olarak eğlence programları yaptığını ancak bazen gündemi meşgul eden konulara da programında yer verdiğini söyledi.

Çok sayıda tanınmış Türk ve Avusturyalıyı programında konuk ettiğini anlatan Keser, Türkiye’deki referandum sürecine de kayıtsız kalmadığını kaydetti. "Bu konuya ilişkin bir program yapmam gerektiğini düşündüm." diyen Keser, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki taraftan da ikişer kişi davet ederek konunun konuşulmasını istedim. Ancak taraflardan biri, diğeri ile aynı programda yan yana gelmek istemedi. Ayda iki program yapıyorum, birine 'evet' diyenleri çağıralım, diğerine de 'hayır' diyenleri çağıralım diye düşündüm. İlk olarak 'evet' diyen arkadaşları davet ettik ve bize neden 'evet' dediklerini anlatsınlar istedik."

ERDOĞAN'A ÖVGÜ SANSÜR GEREKÇELERİ ARASINDA

Programda konuşmacıların zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle söz etmesinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Keser sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bir Türk vatandaşı olarak memleketime gidip geliyorum, ülkemdeki değişimi görebiliyorum. Elbette ki Cumhurbaşkanımı seveceğim, elbette ki onu öveceğim. Biz Cumhurbaşkanımızı övdüğümüz ve 'evet' dediğimiz için burada hem FETÖ’nün uzantıları hem de terör örgütü PKK yanlıları, sosyal medya üzerinden televizyona saldırdılar. Şahsıma yönelik saldırılar oldu, hala devam ediyor."

Keser, programın 10 gün boyunca günün belli saatlerinde OKTO televizyonunda yayınlanması gerektiğini belirterek televizyon yönetiminin baskılara dayanamayarak üçüncü günde programı yayından kaldırdığını söyledi.

Mehmet Keser, kendisine yazılı olarak iletilen yayından kaldırma kararında da programda 'evet' propagandası yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övülmesinin gerekçe olarak gösterildiğini kaydetti.

“VAN DER BELLEN İÇİN DE PROGRAM YAPTIK"

Kanalın verdiği kararı anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Keser, "11 yıldır burada program yapıyorum, şaşkınım, söyleyecek söz bulamıyorum, Avrupa demokrasisini bu şekilde görmüş olduk." diye konuştu.

Kesinlikle tarafsız bir tutum içerisinde hareket ettiğini yineleyen Keser, televizyon yönetiminin programın daha sonraki bölümünde "hayır" taraftarlarına da söz verileceğini bilmesine rağmen bu kararı aldığını söyledi.

Avusturya’da geçen aylarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Keser, "Alexander Van der Bellen için de program yaptık, Van der Bellen’i övünce iyi, kendi Cumhurbaşkanımızı övünce kötü. Bu büyük bir çelişki, buna anlam veremiyorum." değerlendirmesi yaptı.

Keser, programda kimseyi rencide edici ya da hakaret içeren herhangi bir ifadenin bulunmadığını da vurguladı.

Yaklaşık 27 yıldır Avusturya’da yaşayan ses sanatçısı Mehmet Keser, OKTO televizyonunda 11 yıldır Türkçe program yapıyor.