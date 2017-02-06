Ayak bileği buruldu, hayatına mal oldu

Melin Dobran

Lefkoşa’da yaşayan ve geçtiğimiz Cuma sabahı rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 40 yaşındaki Övgü Koruoğlu dün gözyaşları arasında toğrağa verilirken, yapılan otopsi sonuçları; genç yaşta ölümlerin ne kadar basitleştiğini ortaya koydu.

Diyalog muhabirinin hastane yetkilisinden elde ettiği bilgilere göre; ayak bileğinin burkulması nedeniyle evinde istirahat etmekte olan Övgü Koruoğlu’nun bacağında pıhtı oluştu. Oluşan pıhtı ise akciğer ana damarının tıkanmasına yol açtı.

Koruoğlu’nun bundan dolayı nefes darlığı yaşadığını belirten yetkili “yaşanan olay çok üzücü”dedi.

Gözyaşları sel oldu

Genç yaşta hayatını kaybeden evli ve bir çocuk annesi Övgü Koruoğlu, Güzelyurtlu olmakla birlikte Lefkoşa’da yaşıyordu.

Süt Endüstrisi Kurumu çalışanlarından Kader Koruoğlu, çok sevdiği eşini dün son yolculuğuna uğurlarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine katılan aile yakınları ve arkadaşları da Övgü Koruoğlu’nu son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurladı.

Koruoğlu’nun cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.