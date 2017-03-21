Aydemet'de iki bin marula el konuldu

Lefkoşa Rum kesiminde “Agios Dometios (Aydemet) geçiş kapısındaki kontrol noktasında, geçen Pazar günü, KKTC’den geçirilen iki bin marula el konulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, gümrük memurlarının yaptığı kontrolde marulları geçirmeye çalışan kişinin gerekli belgelere sahip olmadığının saptanması üzerine hem araca, hem de marullara el konulduğunu yazdı.

Gümrük memurlarıyla karşılıklı mutabakata varılması üzerine para cezasının kesildiğini yazan gazete, söz konusu şahsın aracını geri aldığını yazdı.

Habere göre el konuların marullar ise imha edilecek.