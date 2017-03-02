Aydın Denktaş yoğun bakımda

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, mide- bağırsak kanaması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görüyor.

83 yaşındaki Aydın Denktaş’ın hayati tehlikesi bulunuyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın Türk Ajansı Kıbrıs (T.A.K) muhabirine verdiği bilgiye göre, Aydın Denktaş dün, mide-bağırsak kanaması şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

Kan değerlerinde ve tansiyonunda ciddi düşüş saptanan Denktaş, yoğun bakıma alındı.

Başhekim Dizdarlı, Aydın Denktaş’a dün kan verildiğini ve değerlerinde düzelme görüldüğünü kaydederek, “Bu sabahki tetkiklerde kan değerlerinde yine düşüş saptandı. Kanamanın yeri tespit edilmeye çalışılıyor. Yoğum bakımdaki her hasta gibi Aydın Denktaş’ın da hayati tehlikesi var” dedi.