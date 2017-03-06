Aydın Denktaş yoğun bakımdan çıkarıldı

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede yoğun bakımda bulunan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın, yoğun bakımdan çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, yaptığı yazılı açıklamada, “Aydın Denktaş’ın vital bulguları tamamen normalleşmiş olup yoğun bakımdan çıkmıştır. Dahiliye servisine alınan Sayın Aydın Denktaş, enfeksiyon riski nedeniyle hekimlerinin önerisi ile bir süre daha ziyaretçi kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.